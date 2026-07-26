Při nehodě traktoru zemřel táta s dcerou: Anna (4) na záchranu čekala hodiny

Tragická událost otřásla místní komunitou.
Tragická událost otřásla místní komunitou.
Tragická událost otřásla místní komunitou.
Tragická událost otřásla místní komunitou.
Tragická událost otřásla místní komunitou.
Autor: Andrea Vídeňská - 
26. července 2026
05:00

V rakouské obci Satteins došlo k tragické nehodě traktoru, při které zemřel otec a dcera. Mladší holčička nehodu jako zázrakem přežila. Několik hodin však zůstala těžce zraněná u převráceného stroje, než je našla zoufalá matka. 

Mělo jít o pohodovou vyjížďku. Marcel (†41) nasedl na traktor a vzal s sebou své dvě malé dcery, Klaru (†6) a Annu (4). Cesta vedla po strmé louce v rakouské obci Satteins. Traktor s těžkým přívěsem ale na prudkém svahu dostal smyk a několikrát se převrátil. Pro Marcela i malou Klaru byly následky nehody fatální. Oba zemřeli přímo na místě, informoval deník Bild.

Holčička čekala hodiny na záchranu

K nehodě došlo na odlehlém místě. Těžce zraněná Anna tak zůstala u havarovaného stroje několik hodin. Na louce ji nakonec objevila vystrašená máma, která se rodinu vydala hledat.

Komunita v šoku

Na místo následně vyrazily desítky záchranářů, hasiči, policisté i dva vrtulníky. Annu letecky přepravili do nemocnice. „Jsou zásahy, při kterých se jako záchranáři dostáváme na hranici svých sil. A pak jsou chvíle, které nás zasáhnou přímo do srdce a zanechají nás beze slov,“ napsali hasiči po tragédii.

Tragická událost otřásla místní komunitou.
Tragická událost otřásla místní komunitou.
Tragická událost otřásla místní komunitou.
Tragická událost otřásla místní komunitou.
Tragická událost otřásla místní komunitou.

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Hasiči převraceli havarovaný traktor v Ostravě.
Zdroj: HZS MSK

Témata:
VRTULNÍKsmrtelná nehodasmrt dítětetragická nehodaRakouskotraktorloukanehodaSatteins
Andrea Vídeňská
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