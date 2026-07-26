Při nehodě traktoru zemřel táta s dcerou: Anna (4) na záchranu čekala hodiny
V rakouské obci Satteins došlo k tragické nehodě traktoru, při které zemřel otec a dcera. Mladší holčička nehodu jako zázrakem přežila. Několik hodin však zůstala těžce zraněná u převráceného stroje, než je našla zoufalá matka.
Mělo jít o pohodovou vyjížďku. Marcel (†41) nasedl na traktor a vzal s sebou své dvě malé dcery, Klaru (†6) a Annu (4). Cesta vedla po strmé louce v rakouské obci Satteins. Traktor s těžkým přívěsem ale na prudkém svahu dostal smyk a několikrát se převrátil. Pro Marcela i malou Klaru byly následky nehody fatální. Oba zemřeli přímo na místě, informoval deník Bild.
Holčička čekala hodiny na záchranu
K nehodě došlo na odlehlém místě. Těžce zraněná Anna tak zůstala u havarovaného stroje několik hodin. Na louce ji nakonec objevila vystrašená máma, která se rodinu vydala hledat.
Komunita v šoku
Na místo následně vyrazily desítky záchranářů, hasiči, policisté i dva vrtulníky. Annu letecky přepravili do nemocnice. „Jsou zásahy, při kterých se jako záchranáři dostáváme na hranici svých sil. A pak jsou chvíle, které nás zasáhnou přímo do srdce a zanechají nás beze slov,“ napsali hasiči po tragédii.
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