Nejhledanější zločinec v Česku? Policie dopadla podvodníka s ropou
Policie ve španělské Valencii dopadla muže hledaného českými úřady kvůli závažnému podvodu.
Úřady to oznámily v tiskovém prohlášení, ve kterém dotyčného označují za „jednoho z nejhledanějších lidí na útěku před justicí v České republice“. K dopadení přispěla mezinárodní akce, která měla za cíl zlepšit předávání informací mezi policiemi v evropských zemích.
Mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík v pátek sdělil, že česká policie se na zadržení muže podílela. „Mohu potvrdit, že naše informace vedly k zadržení hledaného muže,“ řekl. Totožnost zadrženého neuvedl. Více informací podle něj policie poskytne v příštím týdnu.
Podle čtvrtečního prohlášení byl muž zapojen do podvodné dodávky ropy z Venezuely. Objednavatelé však venezuelskou ropu nikdy neobdrželi. „Poškozeným firmám vznikla škoda přesahující dva miliony eur (zhruba 49 milionů korun, pozn. ČTK),“ stojí v prohlášení španělské policie.
K zadržení muže podle španělské policie přispěla mezinárodní akce Trakathon z počátku června, na které si zhruba 100 vyšetřovatelů vyměnilo poznatky o šesti desítkách nejhledanějších lidí na útěku. Díky akci zúčastněné policejní sbory získaly poznatky pro další vyšetřování týkající se 56 lidí.
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