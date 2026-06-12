Nejhledanější zločinec v Česku? Policie dopadla podvodníka s ropou

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: ČTK - 
12. června 2026
21:08

Policie ve španělské Valencii dopadla muže hledaného českými úřady kvůli závažnému podvodu. 

Úřady to oznámily v tiskovém prohlášení, ve kterém dotyčného označují za „jednoho z nejhledanějších lidí na útěku před justicí v České republice“. K dopadení přispěla mezinárodní akce, která měla za cíl zlepšit předávání informací mezi policiemi v evropských zemích. 

Mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík v pátek sdělil, že česká policie se na zadržení muže podílela. „Mohu potvrdit, že naše informace vedly k zadržení hledaného muže,“ řekl. Totožnost zadrženého neuvedl. Více informací podle něj policie poskytne v příštím týdnu.

Podle čtvrtečního prohlášení byl muž zapojen do podvodné dodávky ropy z Venezuely. Objednavatelé však venezuelskou ropu nikdy neobdrželi. „Poškozeným firmám vznikla škoda přesahující dva miliony eur (zhruba 49 milionů korun, pozn. ČTK),“ stojí v prohlášení španělské policie.

K zadržení muže podle španělské policie přispěla mezinárodní akce Trakathon z počátku června, na které si zhruba 100 vyšetřovatelů vyměnilo poznatky o šesti desítkách nejhledanějších lidí na útěku. Díky akci zúčastněné policejní sbory získaly poznatky pro další vyšetřování týkající se 56 lidí.

 

Témata:
policieČeskoŠpanělskoValencieVenezuelaropa
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Vyhrocený spor Kostkové s otcem: Hodila mu jídlo do obličeje!
Vyhrocený spor Kostkové s otcem: Hodila mu jídlo do obličeje!
Aha!
Chtěl ji prodat šejkovi, dnes je z ní šlechtična. 93letá Joan Collins okouzlila Cannes
Chtěl ji prodat šejkovi, dnes je z ní šlechtična. 93letá Joan Collins okouzlila Cannes
Dáma
Kam s dětmi, když venku prší? Tipy na skvělé výlety pod střechou po celé republice
Kam s dětmi, když venku prší? Tipy na skvělé výlety pod střechou po celé republice
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Vysoký krevní tlak v dospělosti ohrožuje v Česku každou třetí ženu
Moje zdraví
Hypotéky zabrzdily. Úroky znovu rostou a průměrný úvěr se blíží pěti milionům
Hypotéky zabrzdily. Úroky znovu rostou a průměrný úvěr se blíží pěti milionům
e15
ZNÁMKY Česka: Povedené překvapení Sojka, útočníci mimo hru. Pozitivem utkání byl...
ZNÁMKY Česka: Povedené překvapení Sojka, útočníci mimo hru. Pozitivem utkání byl...
iSport
Před Bílým domem poteče krev. Trump chystá šílenou oslavu vlastních narozenin, na které vydělá
Před Bílým domem poteče krev. Trump chystá šílenou oslavu vlastních narozenin, na které vydělá
Reflex
Petr Tlapák: Amazonie mě uzdravila, nastal čas splatit dluh
Petr Tlapák: Amazonie mě uzdravila, nastal čas splatit dluh
Lidé a země