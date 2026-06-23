Smrt Čecha (†21) v Alpách: Horolezec uklouzl při přechodu

V rakouských Alpách zemřel Čech. (23.6.2026)
V rakouských Alpách zemřel Čech. (23.6.2026)
V rakouských Alpách zemřel Čech. (23.6.2026)
V rakouských Alpách zemřel Čech. (23.6.2026)
V rakouských Alpách zemřel Čech. (23.6.2026)
Autor: ČTK - 
23. června 2026
22:50

Jednadvacetiletý muž z Česka zahynul v úterý po pádu na hoře Grosses Wiesbachhorn v rakouském pohoří Vysoké Taury. Informovala o tom agentura APA s odvoláním na sdělení horské služby v Kaprunu. Podle ní Čech patrně uklouzl při přechodu sněhového pole, jeho spolulezec v pořádku sestoupil.

Neštěstí se podle náčelníka místní horské služby Martina Voglreitera odehrálo v oblasti skalního výšvihu Unterer Fochezkopf, který se nachází ve výšce kolem 3000 metrů.

Spolulezec zemřelého sestoupil k horské chatě Heinrich-Schwaiger-Haus a přivolal horskou službu. Pátrací akce, kterou zpočátku komplikovalo krupobití, začala kolem 17:00 a zúčastnilo se jí na 14 záchranářů. Tělo nakonec vyzvedl vrtulník.

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V rakouských Alpách zemřel Čech. (23.6.2026)
V rakouských Alpách zemřel Čech. (23.6.2026)
V rakouských Alpách zemřel Čech. (23.6.2026)
V rakouských Alpách zemřel Čech. (23.6.2026)
V rakouských Alpách zemřel Čech. (23.6.2026)

Témata:
ČeskoAlpyhorská službahorolezec
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