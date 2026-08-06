Škrty v Čechy oblíbeném řetězci: Zavřou stovky prodejen
Německá společnost KiK plánuje uzavřít asi 300 obchodů. V samotném Německu má letos skončit 150 prodejen. Ukončení provozu se týká také Česka, podle zástupce společnosti ale půjde jen o jednotky prodejen.
Diskontní řetězec KiK uzavře v Německu až 150 prodejen. Jak informoval server Merkur, k ukončení provozu dojde hned v několika velkých německých městech. V celé Evropě se plánuje uzavření 300 prodejen a otevření 75 nových. Do konce roku tak klesne počet prodejen v Evropě přibližně o 225 na něco málo přes 4000.
Jak pro TN.cz uvedl jednatel KiKu Martin Šatný, redukce se v malé míře dotkne i českých prodejen. „Optimalizace se v České republice týká pouze jednotek prodejen. Současně pokračujeme v otevírání nových poboček na perspektivnějších lokalitách, takže pro naprostou většinu zákazníků nebude mít tato změna žádný významný dopad.“ Podle Šatného se neplánuje ani žádné hromadné propouštění zaměstnanců.
Název Kik je zkratkou hesla Kunde ist König (Zákazník je král). Firma byla založena v roce 1994. Řetězec nyní působí ve 14 evropských zemích, do České republiky přišel v roce 2007.
V roce 2024 společnost dosáhla v ČR obratu 3,6 miliardy Kč. Zisk byl 117,6 milionu Kč, což představovalo pokles 71,56 procenta oproti roku 2023.
Klidně ať zavřou všechny prodejny..