Nebezpečný výrobek ve známém řetězci: Oblíbenou hračku stahují z prodeje

Řetězec TEDi stahuje přívěsek chobotnice kvůli riziku udušení.
Řetězec TEDi stahuje přívěsek chobotnice kvůli riziku udušení.  (Autor: TEDi)
Autor: Štěpánka Grofová - 
6. července 2026
11:54

Řetězec TEDi upozornil zákazníky na stažení dětského přívěsku na klíče ve tvaru chobotnice. Zkoušky odhalily uvolňování drobných částic, které mohou představovat riziko udušení. Lidé mohou výrobek vrátit na jakékoli prodejně a dostanou zpět plnou kupní cenu.

Obchodní řetězec TEDi stahuje z prodeje dětský přívěsek na klíče ve tvaru chobotnice. Stažení se týká přívěsku s kódem výrobku 124670022810000000200, jenž se prodával od 24. června 2025 do 25. června 2026.

Hrozí nebezpečí udušení

Společnost zákazníkům doporučuje, aby výrobek dál nepoužívali. „Testování výrobků prokázalo uvolňování malých částic. Tyto malé částice mohou představovat zdravotní riziko v důsledku nebezpečí udušení, proto se nedoporučuje další používání těchto přívěsků na klíče,“ uvedla firma v oznámení zveřejněném na svých webových stránkách.

TEDi vrací zákazníkům peníze

Lidé, kteří si přívěsek zakoupili, nemusejí předkládat složité reklamace. Výrobek mohou přinést do kterékoliv prodejny TEDi.

Řetězec nabízí vrácení celé kupní ceny 55 korun, případně výměnu za jiný výrobek. Stažení se týká všech kusů prodaných během uvedeného období.

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Udušené dítě švestkou
Zdroj: TV JOJ

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Štěpánka Grofová
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