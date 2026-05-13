Levným zásilkám z Číny odzvoní: Připlatíme si stovky korun
Za pár korun si objednáme oblečení nebo elektroniku z Číny a dovezou nám ji až domů. Když se rozbije, koupíme novou. Od července si ale dvakrát rozmyslíme, zda nekvalitní nebo zdánlivě superlevné zboží koupíme. Každá položka zdraží balíček o 75 korun a další přirážka se ještě chystá!
O zavedení jednotného postupu vůči dovozu z tzv. třetích zemí rozhodli ministři financí zemí Evropské unie (EU) loni v prosinci kvůli problémům s levným čínským
zbožím do 150 eur (přes 3600 Kč), za které se neplatí clo. Jen loni takových zásilek do Česka dorazilo 105 milionů, v celé EU pak 5,8 miliardy! Běžně se prodávají padělky, nedodržují se ani další pravidla a mnohé výrobky jsou zdraví nebezpečné. Teď je však zásilkám »za korunu« konec
75 korun za kategorii
Zásilky pod 150 eur budou nově zpoplatněné, ne však paušálně za balík, ale částkou tři eura (cca 75 Kč) za každou kategorii zboží v zásilce. Pokud si tedy objednáme tričko, klávesnici a hrníček, zaplatíme na clu celkem 225 korun. Pokud do košíku hodíme pět krytů na mobil, připlatíme k balíku clo »jen« 75 korun. „Ve většině případů zákazník zaplatí clo přímo u toho e-shopu, který se o to postará. Druhá možnost je, že někdo za vás udělá celní řízení, což ve většině případů bývá Česká pošta, takže zase to zaplatí za vás ona, a pak vás zkasíruje o to clo,“ řekl Blesku mluvčí Celní správy ČR Richard Zeman...
A další zpřísnění
Od listopadu přibude ke clu ještě samostatný poplatek za zpracování zásilky, odhadovaný na přibližně dvě eura, tedy něco málo pod 50 Kč. Celkem tak při koupi jednoho druhu zboží dáme oproti dnešku navíc 125 korun za clo a poplatek. Od července 2028 má být také zaveden jednotný celní kodex celé EU, který přinese další změny.
Ekonom Kovanda: Minus 4 miliardy ročně
Hlavním důvodem pro změnu je podle ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy snaha omezit tržby čínských e-shopů. Kvůli absenci cel přicházela česká ekonomika o 4 miliardy korun ročně a státní rozpočet asi o miliardu. „To ale neznamená, že po zavedení opatření příjem o miliardu stoupne. Část domácností kvůli zdražení prostě část zásilek, které by jinak objednaly, nekoupí,“ řekl Kovanda Blesku.
Kvůli padělkům zkrachovali
Kvůli lacinému a často nekvalitnímu čínskému zboží už několik českých obchodů skončilo. Loni koncem roku to byla třeba firma 4 Kavky vyrábějící deskové hry – padělky jejich hry za 500 Kč se na Temu objevovaly za 25 korun.
1272 tun odpadu denně
Za málo peněz hodně muziky. I tak se dají popsat nákupy na čínských online platformách. Na jednu zásilku připadá 80 g obalu, a pokud vezmeme v potaz, že každý den přijde do Evropy 15,9 milionu balíků, jde až o 1272 tun odpadu denně.
Půlka zboží je nebezpečná?
Objem balíčků z Číny je tak velký, že celníci zvládnou prověřit jen osm ze 100 tisíc zásilek. Francouzský úřad pro ochranu spotřebitele zjistil, že až 75 % výrobků nesplňuje předpisy a téměř polovina může být nebezpečná. Někteří obchodníci navíc záměrně snižují hodnotu zboží, aby se vyhnuli clu a DPH. Čeští celníci odhalili podvod u každé třetí zásilky.
Tragická čísla testu: Problém u 53 z 54 zásilek?!
Na nedostatky se zaměřila série testů evropských spotřebitelských organizací. Ty si objednaly po 27 položkách z Temu i Sheinu, vždy z každé ze tří kategorií – hračky, šperky a nabíječky. Mezi hračkami 53 výrobků z 54 mělo chybné označení, u 30 se malé části hraček uvolňovaly a mohly dítě zadusit. Jiné obsahovaly jedovaté látky či probíjely. Totálně propadly také nabíječky, normami EU prošly jen dvě z 54, část dokonce způsobovala zkraty. Nejlépe dopadly šperky, u nich jen 5 z 54 obsahovalo nebezpečné látky. Zato jeden náhrdelník přesahoval bezpečný limit pro těžký kov kadmium, způsobující řadu potíží včetně rakoviny, dokonce 8500krát!
kdo na tom vydělá? Vietnamské prodejny a tržnice. Už tak je tam takové zboží 3x dražší. i na Alegru a Heurece se prodáva dráž