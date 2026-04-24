Čech narazil lodí do celníků a jednoho zabil: Španělě dali „pirátovi“ 30 let!
Smrt na moři, útěk před zákonem a snaha zahladit stopy. Španělský soud potvrdil přísný trest pro Čecha Jiřího Jokla. Nebezpečný manévr způsobil smrt celníka u Kanárských ostrovů. Případ provází i drogová minulost a obvinění z pirátství.
Španělský soud odsoudil kapitána lodi, který v roce 2023 zavinil smrt příslušníka celní správy poblíž Kanárských ostrovů, k 30 letům vězení, uvádějí španělská média. Podle informací serveru InfoLibre se jedná o Čecha Jiřího Jokla, který byl v minulosti odsouzen českým Nejvyšším soudem k 11,5 roku vězení za pašování kokainu z Ekvádoru do Česka. Kromě toho byl muž španělskými úřady usvědčen z pirátství a ohrožení veřejného zdraví. Odsouzeni byli také dva členové posádky, kteří jsou podle serveru La Bandera rovněž českými občany. Jeden byl odsouzen k 16 letům vězení za ohrožení veřejného zdraví a žhářství, druhý k deseti letům za obchod s drogami.
Incident z 18. března 2023 nastal, když se plavidlo celní správy pokusilo zastavit Joklovu loď. Ten podle rozsudku prudce změnil kurz, čímž způsobil srážku obou plavidel, při níž jeden z příslušníků celní správy spadl do moře a utonul. Jokl společně s posádkou následně svou loď zapálili, aby se zbavili všech důkazů, včetně drog, které převáželi.
Joklovi soud původně uložil trest odnětí svobody na 27 let. Proti tomuto rozsudku se odvolalo státní zastupitelství a odvolací soud zpřísnil trest na 37 let vězení po připočtení trestu za pirátství.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu se Jokl obrátil na španělský nejvyšší soud s tvrzením, že se pirátství nedopustil. Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu potvrdil. Podle jeho stanoviska k odsouzení za pirátství stačí prokázat násilné chování namířené proti plavidlu na moři nebo proti osobám na palubě, pokud toto chování může vážně ohrozit bezpečnost mezinárodní plavby.
Nejvyšší soud mu však částečně vyhověl a sjednotil trest za zabití a pirátství na 20 let, protože usoudil, že oba trestné činy vyplývají ze stejného manévru kormidla. K tomuto trestu soud přidal deset let za ohrožení veřejného zdraví.
Dekujeme za podeleni se o osobni zkusenost s kvalitou vezeni.