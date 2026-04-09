„Celníci na obou místech zadrželi celkem 176 lahví nezákonně vyrobeného alkoholu, dalších 15 lahví a dva dvacetilitrové sudy s alkoholickými nápoji bez potřebných dokladů,“ řekla mluvčí Celní správy Lada Temňáková.
Podváděl nejméně rok
Podle celníků alkohol míchal z různých ingrediencí majitel barů sám. Poté ho naléval do lahví značek známých výrobců. Přestože tak někteří hosté mohli mít podezření ohledně chuti nápojů, pohled na originální láhve je většinou uklidnil.
Majitel dvou barů na Znojemsku falšoval alkohol světových značek (duben 2026). Celní správa
„Podle výpovědi muž tuto nelegální činnost provozoval asi rok. Ve správním řízení mu za spáchané přestupky hrozí vysoká pokuta, jejíž maximální výše dle zákona o lihu může dosáhnout až 10 milionů korun,“ upozornila mluvčí celníků.
Daňový únik ovšem nebyl jediným problémem. Hrozilo, že mohlo dojít k nové metanolové aféře. Ta v ČR vypukla naposled v roce 2012 a trvala i v nadcházejícím roce. Zemřelo přitom 47 lidí a desítky dalších byly hospitalizovány v nemocnici.