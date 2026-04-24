Klientka měla brát masáž klitorisu jako bonus: Nejvyšší soud zpochybnil znásilnění
Nejvyšší soud projednává odsouzení bývalého maséra za údajné znásilnění. Detaily případu vyvolaly řadu otázek. Pracovník měl klientce zajíždět mezi stydké pysky a dráždit klitoris. Žena přes stížnosti salon navštívila podruhé.
Klientka nahlásila maséra, kterého Okresní soud v Pardubicích odsoudil k jednomu roku pobytu za mřížemi za znásilnění podmíněně. Odsouzený se ale odvolal u Nejvyššího soudu, kterému celá situace přišla poněkud zvláštní. V případu bylo hned několik otazníků. Žena se neměla osahávání bránit a měla se do salonu opakovaně vracet.
Muž popsal masáž vnitřní strany stehen, jenž je běžnou praktikou při bolesti zad. Řekl, že se před ním měla žena dobrovolně vysvléknout donaha, přestože to po ní nechtěl. „Nepozorovala na něm žádné známky vzrušení. Sama uvedla, že měla za to, že obviněný jí dotyky v intimních partiích dělá nějakou službu navíc,“ shrnul Nejvyšší soud podle České justice.
Státní zástupce se naopak domníval, že dotyky v okolí genitálií ženy byly záměrné a dráždění klitorisu bylo cílené. Přestože měl pracovník ženě na první masáži vkládat do dlaní svá varlata a penis, žena se vrátila podruhé. Popsala, že jí muž při masáži v poloze na zádech masíroval zadek, zajížděl k intimním partiím a dráždil klitoris. Nejvyšší soud klade otázku, jak se muž rukou mohl mezi stydké pysky dostat.
Údajná oběť měla měnit i časovou výpověď. Nejdříve špatně udala den, kdy se s incidentem svěřovala kamarádce, následně měnila i délku samotného uspokojování. Dráždění genitálií v průběhu výslechů prodlužovala z pěti až na 15 sekund. Žena maséra popsala jako slušného, bez známek agrese. Nejvyšší soud vrátil případ Okresnímu soudu v Pardubicích k opětovnému projednání a rozhodnutí.