Čínské tržiště Temu: Experti varují před jeho agresivní aplikací. Co uživatelům hrozí?

Úsilí, které Temu – online tržiště vlastněné čínským podnikem PDD Holdings – vynakládá do své propagace a do nalákání zákazníků, je skutečně obrovské. Jeho reklamy se objevily dokonce během letošního Super Bowlu. To je největší americká sportovní akce roku, kterou vždy sledují miliony lidí. A je známé, že mít reklamu během Super Bowlu je pro firmy vysoce prestižní záležitostí.

Inzerovat během tohoto sportovního svátku si ovšem nemůže dovolit kdekdo, je to drahé. Temu si zaplatilo tři reklamy, dalo za ně podle agentury Bloomberg 21 milionů dolarů. Dalších 15 milionů dolarů pak podle televize CNN investovalo do různých promo kódů, které v souvislosti se Super Bowlem zákazníkům nabídlo. Celkem tak zaplatilo 36 milionů dolarů, v přepočtu 862 milionů korun.

Ilustruje to, o jak obrovský podnik se jedná – tolik peněz vynaložilo pouze na jednu kampaň. Nemusíme se přitom dívat jen do USA, i v Česku má Temu silnou přítomnost, o čemž svědčí to, že jeho reklamám v internetových vyhledávačích téměř nelze utéct. Hravě drtí svou inzercí zavedené české e-shopy.

Nakládání s daty podléhá čínským zákonům

Temu je ale čínské tržiště a Čína není demokratickou zemí. Jednak je tamní komunistická vláda známá tím, že ráda sleduje lidi – často i sofistikovanými technologickými metodami – a jednak PDD Holdings, který Temu vlastní, v minulosti vytvořil aplikace, které obsahovaly škodlivé kódy, o čemž jsme v Blesk Zprávách již psali.

Měli by tak zákazníci být při využívání služeb obchodu na pozoru? „Naši bezpečnostní specialisté na webu ani v mobilní aplikaci Temu nezaznamenali přítomnost škodlivého kódu. Kyberbezpečnostní hrozbu pro běžné uživatele tedy aplikace ani web v tento moment nepřestavují,“ uvedla pro Blesk Zprávy Vladimíra Žáčková, specialistka kybernetické bezpečnosti společnosti ESET.

Potenciálně problematické je ale podle ní to, jak tržiště nakládá s osobními daty. „Temu jako jiné nákupní aplikace sbírá osobní údaje, které jsou potřebné k uskutečnění nákupu. Dále sbírá například i data o zařízení, o používání služby a také údaje o poloze,“ vysvětlila expertka.

Podle ní Temu uvádí, že tyto informace může sdílet s třetími stranami, například se svými přidruženými společnostmi. „Získané informace tak mohou být použity k cílené reklamě. Pokud přidružené společnosti sídlí v Číně, bude nakládání s daty uživatelů podléhat tamější legislativě. I proto, podobně jako u aplikace TikTok, nevíme, jak jsou data u těchto společností dále zpracovávaná, a nemusí s nimi být nakládáno v souladu s evropskými principy a standardy zpracování dat,“ dodala s tím, že z tohoto důvodu lze Temu označit za rizikovou aplikaci a uživatelé by měli zvážit její používání.

„Agresivní a pochybné techniky“

Výzkumná společnost Grizzly Research jde se svým varováním ještě dál. Minulé září zveřejnila analýzu, ve které popisuje, že aplikace Temu má sérii charakteristik, které se podobají nejvíce agresivní formě malwaru, co existuje. Skrze skryté funkce má krást data, a to z téměř celých mobilních zařízení uživatelů. „Je zřejmé, že bylo vynaloženo velké úsilí, aby tyto škodlivé záměry a vtíravost softwaru byly skryty,“ konstatuje společnost.

Grizzly Research připomíná, že Temu prodává produkty tak strašně levně, že na tom nevydělává. Aby přežilo, zřejmě tak získává peníze právě z prodeje dat o svých zákaznících. „Máme silné podezření, že Temu již nelegálně prodává nebo hodlá prodávat ukradená data zákazníků ze západních zemí, aby udrželo svůj obchodní model, který je jinak odsouzený k záhubě,“ píše společnost.

Připomíná v této souvislosti jiné levné čínské tržiště Wish, které také nevydělávalo. Temu na každé americké objednávce podle časopisu Wired prodělává v průměru 30 dolarů (710 korun). Přesto se snaží nalákat další a další zákazníky, k čemuž podle Grizzly Research používá „agresivní a pochybné techniky pro manipulaci s velkým počtem lidí, aby si aplikaci nainstalovali“.

Společnost také vyslovuje podezření, že mateřský PDD Holdings zkresluje své hospodářské výsledky. Uživatelům tak doporučuje, aby Temu nepoužívali, dokonce volá po tom, aby aplikace byla z Google Play a App Store smazána, protože „je nebezpečnější než TikTok“.

Varování přichází i z oficiálních míst. „O zmíněném e-shopu/aplikaci Temu víme. Určitě je namístě doporučit uživatelům, aby byli obezřetní při práci s aplikacemi, stahovali je z ověřených zdrojů a dávali si pozor, k jakým funkcím a údajům jim dávají na svých zařízeních přístup. Čínské právní prostředí přikazuje součinnost čínských společností se státem. Z toho důvodu existuje reálná možnost, že k datům aplikace Temu mají přístup čínské státní orgány,“ uvedla pro Blesk Zprávy Eva Rajlichová, mluvčí českého Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Tržiště: Údaje zákazníků neprodáváme

Samo Temu odmítá, že by bylo rizikové. Jakmile nějaké médium vydá text, kde se k tržišti objevují kritické informace, ihned se ozve mezinárodní PR agentura mc Group, která Temu v Evropě zastupuje. Stalo se to i v případě Blesk Zpráv, kdy obchod skrze mediální konzultantku Annu Lagutinu zaslal soupis, ve kterém odmítá, že by data uživatelů zneužíval.

„Temu neprodává data zákazníků,“ odmítá obchod a zároveň popírá, že by aplikace v průběhu vyřizování objednávek žádala v mobilních zařízeních o přístup k fotografiím nebo kontaktům. Dokazuje to podle Temu mimo jiné fakt, že aplikace je volně dostupná na hlavních obchodech s aplikacemi, a tím pádem musela projít ověřovacím procesem. Tento argument nicméně neplatí, protože zvlášť na Google Play se občas dostává software, který není zcela bezpečný.

„Společnost Temu se plně zavazuje dodržovat zákony a předpisy všech zemí a regionů, ve kterých působí. Jako provozovatel tržiště očekáváme, že obchodníci na naší platformě budou přísně dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy,“ uvádí také Temu.

Lagutina vzkázala, že je připravena odpovědět na jakékoliv otázky ohledně fungování tržiště, Blesk Zprávy se proto ptaly, zda může zcela odmítnout, že by se data uživatelů Temu dostávala do Číny, respektive k čínské vládě. Ani po 10 dnech však neodpověděla.

Na Temu už míří žaloby

Mezitím v USA byla na začátku tohoto týdne podána na Temu hromadná žaloba, ve které skupina občanů obviňuje firmu z nedovolené krádeže dat. Podobná žaloba už byla podána minulý rok. Server NBC také přinesl informaci, že američtí politici prosili televizní kanál CBS, jenž přenášel Super Bowl, aby reklamy na Temu nevysílal – na federální úrovni totiž probíhá vyšetřování o možných vazbách tržiště na čínskou vládu.