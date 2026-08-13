Tři generace jedné rodiny zemřely po pádu vrtulníku: Zbytek rodiny měl letět také

Při pádu vrtulníku v Riu přišla o život dcera, matka a babička, stejně tak i pilot
Při pádu vrtulníku v Riu přišla o život dcera, matka a babička, stejně tak i pilot
Při pádu vrtulníku v Riu přišla o život dcera, matka a babička, stejně tak i pilot
Při pádu vrtulníku v Riu přišla o život dcera, matka a babička, stejně tak i pilot
Při pádu vrtulníku v Riu přišla o život dcera, matka a babička, stejně tak i pilot
Autor: Kamil Morávek - 
13. srpna 2026
18:12

Měl to být nezapomenutelný zážitek z výletu do brazilské metropole Rio de Janiero. Místo toho však přišla nepředstavitelná rodinná tragédie. Matka, dcera a babička přišly v sobotu o život po tom, co se s nimi zřítila nad džunglí helikoptéra. Zbytek rodiny přitom čekal v hangáru na druhé kolo!

Rodina do Brazílie přijela ze sousední Kolumbie na návštěvu za příbuznými. Zlatým hřebem celého výletu měl být vyhlídkový let vrtulníkem nad metropolí Rio de Janiero. Nad džunglí okolo města se však helikoptéra náhle zřítila. Na palubě tou dobou byla kromě pilota i Sofia Murillo (†17), její matka Wendy Marnique (†37) a babička Rocio Cubillos (†59). 

Hasiči se na místo museli prodírat hustou džunglí, při příjezdu na ně čekal hrůzný pohled. „Hasiči na místě našli čtyři mrtvé, všichni byli popálení tak, že je nešlo hned identifikovat. Šlo o pilota a tři ženy,“ řekli jejich zástupci časopisu People. V hangáru mezitím čekali další tři členové rodiny, kteří měli letět v další várce. Byla mezi nimi i patnáctiletá dívka, která dostala vyhlídkový let jako dárek k narozeninám.

Když se vrtulník nevracel, začali se o své příbuzné strachovat. Zaměstnanec firmy jim následně řekl, že stroj musel nouzově přistát. O fatální nehodě se následně dozvěděli z internetu. Příčina nehody není zatím jasná, pilota kolegové považovali za zkušeného profesionála. 

Při pádu vrtulníku v Riu přišla o život dcera, matka a babička, stejně tak i pilot
Při pádu vrtulníku v Riu přišla o život dcera, matka a babička, stejně tak i pilot
Při pádu vrtulníku v Riu přišla o život dcera, matka a babička, stejně tak i pilot
Při pádu vrtulníku v Riu přišla o život dcera, matka a babička, stejně tak i pilot
Při pádu vrtulníku v Riu přišla o život dcera, matka a babička, stejně tak i pilot

Témata:
smrtsmrtelná nehodapád vrtulníkurodinaBrazílieKolumbienarozeninydžunglevýlethangárvrtulník
Kamil Morávek
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