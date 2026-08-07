Tragédie v Jaroměři: Polák skočil z mostu a už se nevynořil

Muž zemřel po skoku z mostu na populárním metalovém festivalu.
Muž zemřel po skoku z mostu na populárním metalovém festivalu.
Muž zemřel po skoku z mostu na populárním metalovém festivalu.
Muž zemřel po skoku z mostu na populárním metalovém festivalu.
Muž zemřel po skoku z mostu na populárním metalovém festivalu.
Autor: Andrea Vídeňská - 
7. srpna 2026
13:59

K tragédii došlo v Jaroměři ve čtvrtek odpoledne. Dva mladí muži měli podle agentury Aktu.cz skočit z mostu do řeky. Jeden z nich zmizel pod hladinou a později ho potápěči vytáhli na břeh. Záchranáři mu už nedokázali pomoci. Muž polské národnosti zemřel. Okolnosti úmrtí nyní vyšetřuje policie.

V Jaroměři na Náchodsku ve čtvrtek odpoledne zemřel člověk, který skočil nebo spadl do Labe z mostu spojujícího město s jeho místní částí Josefov. Okolnosti úmrtí vyšetřuje policie, řekla ČTK její mluvčí Martina Jandová.

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Muž zemřel po skoku z mostu na populárním festivalu.
Zdroj: Aktu.cz

Podle informací ČTK skok nebo pád z mostu nepřežil muž, z vody ho vytáhli dva policisté a strážník, kteří na festival dohlíželi. „Resuscitace trvala 20 minut, byla ale neúspěšná,“ řekla mluvčí.

Muž zemřel po skoku z mostu na populárním metalovém festivalu.
Muž zemřel po skoku z mostu na populárním metalovém festivalu.
Muž zemřel po skoku z mostu na populárním metalovém festivalu.
Muž zemřel po skoku z mostu na populárním metalovém festivalu.
Muž zemřel po skoku z mostu na populárním metalovém festivalu.

Témata:
řekaúmrtífestivalVRTULNÍKpitvaskok z mostupoliciezábavaJaroměřBrutal Assaultpotápěč
Andrea Vídeňská
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Něco Za Lubem ( 7. srpna 2026 21:47 )

Však proč by nemohl na metál vyrazit i polský mentál?? Stávají se i horší věci.

Jane Cooliwatch ( 7. srpna 2026 17:25 )

Vše jsem si poctivě přečetl. Za všechno můžou potápěči. Kdyby nebylo jich, mohl třeba žít...

citace:
Jeden z nich zmizel pod hladinou a později ho potápěči vytáhli na břeh. Záchranáři mu už nedokázali pomoci. Muž polské národnosti zemřel.

Petr Hoflinger ( 7. srpna 2026 14:40 )

Přirozený výřad!🤷‍♂️

Marek Visac17 ( 7. srpna 2026 14:34 )

Oběť nebyla účastníkem festivalu BA!!!!

Jane Cooliwatch ( 7. srpna 2026 14:25 )

Je to tragédie, o tom žádná. Ale ve skutečnosti vše dopadlo...

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