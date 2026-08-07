Tragédie v Jaroměři: Polák skočil z mostu a už se nevynořil
K tragédii došlo v Jaroměři ve čtvrtek odpoledne. Dva mladí muži měli podle agentury Aktu.cz skočit z mostu do řeky. Jeden z nich zmizel pod hladinou a později ho potápěči vytáhli na břeh. Záchranáři mu už nedokázali pomoci. Muž polské národnosti zemřel. Okolnosti úmrtí nyní vyšetřuje policie.
V Jaroměři na Náchodsku ve čtvrtek odpoledne zemřel člověk, který skočil nebo spadl do Labe z mostu spojujícího město s jeho místní částí Josefov. Okolnosti úmrtí vyšetřuje policie, řekla ČTK její mluvčí Martina Jandová.
Podle informací ČTK skok nebo pád z mostu nepřežil muž, z vody ho vytáhli dva policisté a strážník, kteří na festival dohlíželi. „Resuscitace trvala 20 minut, byla ale neúspěšná,“ řekla mluvčí.
Však proč by nemohl na metál vyrazit i polský mentál?? Stávají se i horší věci.