Hrůza na Teplicku: Vlak vláčel ženu i s kočárkem!
Vlak ve stanici Háj u Duchcova na Teplicku vláčel 22. července asi 45 metrů ženu, která se držela kočárku sevřeného dveřmi vlaku. Žena skončila s pohmožděninami a odřeninami v nemocnici, dítěti se nic nestalo. Policie vyzývá svědky události, aby se ozvali na tísňovou linku 158.
Incident se stal kolem 15:57. Žena, která jela linkou ve směru z Děčína na Litvínov, vystupovala z vlaku s kočárkem. „V průběhu vystupování, kdy žena již stála venku, ale kočárek s dítětem se ještě částečně nacházel ve vlaku, se náhle zavřely dveře vlaku a ten se začal pomalu rozjíždět,“ uvedla mluvčí policie Ilona Gazdošová. Žena držela kočárek sevřený mezi dveřmi vlaku do doby, než vlak na upozornění kolemjdoucích zastavil.
Policie potřebuje vyslechnout co největší množství svědků, aby mohla celou záležitost řádně objasnit.
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