Hrůza na Teplicku: Vlak vláčel ženu i s kočárkem!

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Aktu.cz)
Autor: ČTK - 
7. srpna 2026
10:19

Vlak ve stanici Háj u Duchcova na Teplicku vláčel 22. července asi 45 metrů ženu, která se držela kočárku sevřeného dveřmi vlaku. Žena skončila s pohmožděninami a odřeninami v nemocnici, dítěti se nic nestalo. Policie vyzývá svědky události, aby se ozvali na tísňovou linku 158.

Incident se stal kolem 15:57. Žena, která jela linkou ve směru z Děčína na Litvínov, vystupovala z vlaku s kočárkem. „V průběhu vystupování, kdy žena již stála venku, ale kočárek s dítětem se ještě částečně nacházel ve vlaku, se náhle zavřely dveře vlaku a ten se začal pomalu rozjíždět,“ uvedla mluvčí policie Ilona Gazdošová. Žena držela kočárek sevřený mezi dveřmi vlaku do doby, než vlak na upozornění kolemjdoucích zastavil.

Policie potřebuje vyslechnout co největší množství svědků, aby mohla celou záležitost řádně objasnit.

Témata:
policieDěčínLitvínovKočáreknemocniceokres Teplicetísňová linkaHáj u Duchcova
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Josef Vančura ( 7. srpna 2026 20:41 )

Ilustrační foto, stačí číst 👎

Jane Cooliwatch ( 7. srpna 2026 17:28 )

Přesně tak... včera jsem také vláčela muže vlakem i skočárkem

Uživatel_5582830 ( 7. srpna 2026 15:21 )

Běžná realita v Háji u Duchcova. Kolikrát tam nestačí ani lidi vystoupit

viho ( 7. srpna 2026 14:19 )

Stačí se podívat na fotku. Ty vagóny pocházejí konstrukčně asi tak ze 70. let 20. století a Severní Čechy jsou snad posledním regionem, kde tyto archaické vozy ještě jezdí. A to je ještě luxus. Na večerních spojích tam u ČD jezdí i dieselové motoráky ze 60. let 20. století! Dříve ty dveře snad ani neměly automatické zavírání, zavíral je průvodčí. Z nedovřených dveří těchto vozů i vypadávali lidé za jízdy, když se o ně třeba opřeli. Po tragédii, kdy z něho vypadlo malé dítě, které šlo samo na WC, tam doplnili jakousi signalizaci uzavření. Ale není tam signalizace až do lokomotivy, takže se takový neuzavřený vlak rozjet může. 😕

Věra Dobešová ( 7. srpna 2026 11:47 )

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