Chlapeček (†3) spadl ze sloupu elektrického vedení: Matka vydala šestnáctistránkové vyjádření!

Místo, kde spadl chlapeček (†3) ze stožáru
Místo, kde spadl chlapeček (†3) ze stožáru
Matka chlapečka zveřejnila na svém instagramu obsáhlou obhajobu.
Matka chlapečka zveřejnila na svém instagramu obsáhlou obhajobu.
Matka chlapečka zveřejnila na svém instagramu obsáhlou obhajobu.
Autor: Andrea Vídeňská - 
7. srpna 2026
05:00

Tragédie, při níž po pádu ze stožáru zemřel teprve malý chlapec (†3), dál vyvolává silné emoce. K události se veřejně vyjádřila influencerka Karolína Kostroňová i matka dítěte, která nyní zveřejnila šestnáctistránkové prohlášení. V něm odmítá tvrzení, že děti během setkání nebyly pod dohledem, a popisuje okolnosti tragédie ze svého pohledu.

Na konci července došlo během setkání spirituální komunity kolem známé influencerky Karolíny Kostroňové, zvané kerolajnaa, k tragické události. Chlapeček (†3) tam po pádu ze stožáru utrpěl zranění, kterým bohužel v nemocnici podlehl. Od té doby humbuk kolem smrti nebohého dítěte nebere konce.

Místo tiché piety se kolem tragédie rozhořela vlna veřejného lynče a nenávisti. Olej do ohně přitom přilévají sami zúčastnění influenceři. Někteří z účastníků mají v návalu emocí neustálou potřebu událost opakovaně komentovat a veřejně vysvětlovat svůj pohled na věc.

Mlčeti zlato

K tragédii se nejprve veřejně vyjádřila sama Kostroňová. Svým teatrálním výstupem ale způsobila víc škody než užitku. V živém vysílání na instagramu odmítla, že by za smrt dítěte nesl někdo z dospělých odpovědnost. Za svými slovy si ale zřejmě příliš nestála, své vyjádření záhy smazala.

„Nemyslím si, že je někdo vinný. Nikdo z nás za to nemůže,“ zříká se jakékoliv odpovědnosti influencerka. Následně chlapcovu smrt zasazovala do duchovního kontextu a vyzvala své ovečky, aby tragédii společně „prodýchaly“.

Vyjádření matky

Matka nebohého chlapce svůj pohled dosud sdílela pouze na placeném kanálu HeroHero. Nejspíše ji ale svrběla ruka, protože se nyní rozhodla prolomit mlčení. Zveřejnila srdceryvné, šestnáctistránkové vyjádření, kde má potřebu popisovat události ze své perspektivy. „Necítím, že bych byla v situaci, kdy se mám obhajovat,“ začíná svoji obsáhlou obhajobu matka chlapce. Následně se krok po kroku snaží uvést na pravou míru řadu okolností kolem tragédie.

„Informace o tom, že nehlídáme svoje děti, jsou úplně mimo. Vždy jsem své děti hlídala a to, co se stalo, byl okamžik,“ vyjadřuje se matka, která má v péči ještě jedno dítě. „To, co se vytváří, je opravdu jen názorem, nikoli faktickou realitou,“ poučuje matka své sledující. Tragickou událost vyšetřuje policie. 

Vyjádření si můžete přečíst v galerii.

Místo, kde spadl chlapeček (†3) ze stožáru
Místo, kde spadl chlapeček (†3) ze stožáru
Matka chlapečka zveřejnila na svém instagramu obsáhlou obhajobu.
Matka chlapečka zveřejnila na svém instagramu obsáhlou obhajobu.
Matka chlapečka zveřejnila na svém instagramu obsáhlou obhajobu.

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V obci Libeř u Prahy zemřelo dítě během traktoriády, vypadlo z kabiny přímo pod zadní kolo.
Zdroj: Aktu.cz

 

Témata:
sektavyjádřeníživé vysílánísmrt dítětespirituálníInstagramsloupsmrtemoceelektrické vedeníInfluencer
Andrea Vídeňská
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Věra Juránková ( 8. srpna 2026 02:55 )

Bohužel jsem si o přečetla celé a jen takové všeobecné plky. Nikde pořádně neprojevila lístost nad tím, že jí zemřelo malé dítě. Žádné převzetí zodpovědnosti za to, že ho neohlídala. Lituje jen sama sebe.

Něco Za Lubem ( 7. srpna 2026 22:00 )

👍 👍

Něco Za Lubem ( 7. srpna 2026 21:59 )

Kdyby Mindža Kosočtvercová věnovala stejně času a energii hlídání syna, jako psaní své obhajoby, ještě by tu byl... 👍

Patrik Malý ( 7. srpna 2026 17:39 )

Je to tak...

Patrik Malý ( 7. srpna 2026 17:38 )

Stačila jedina věta-jsem totální pako...

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