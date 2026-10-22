Sofinko (16), kde jsi?! Po školačce pátrají policisté

Policie pátrá po šestnáctileté Sofii z Havlíčkova Brodu.
Policie pátrá po šestnáctileté Sofii z Havlíčkova Brodu.  (Autor: Policie ČR)
Autor: ČTK - 
22. října 2026
20:43

Policie pátrá po šestnáctileté Sofii Tesárkové z Havlíčkova Brodu. Matka oznámila její pohřešování 13. října večer. Uvedla, že dcera měla odejít za kamarádem, ale od té doby se jí na mobilu nedaří kontaktovat. Dívka má podle policie psychické problémy a bere léky, které u sebe nemá. Lidé, kteří o ní něco ví, mohou zavolat na tísňovou linku 158. 

Pohřešovaná dívka je vysoká 164 až 168 centimetrů, je hubená a má delší černé rovné vlasy. Nosí brýle. Často mění barvu vlasů a může mít i paruku. Policisté po ní bez úspěchu pátrali u kamarádů a známých i v místech, kde by se mohla pohybovat. Proto teď požádali o pomoc veřejnost.

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Témata:
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