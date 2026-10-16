Záhadné zmizení Dominika (†27): DNA potvrdila smutnou zprávu
Čtyři a půl měsíce trvající pátrání po mladíkovi z Havlíčkobrodska skončilo smutně. Dominik P. záhadně zmizel koncem května po dopravní nehodě na Chrudimsku. Policie nyní potvrdila, že tělo nalezené začátkem října v Sečské přehradě patří právě jemu. Soudní pitva vyloučila cizí zavinění.
Nad zmizením Dominika visely dlouhé měsíce otazníky. Mladý muž se 27. května stal účastníkem dopravní nehody mezi obcemi Běstvina a Spačice na Chrudimsku. Přestože podle záchranářů neutrpěl vážná zranění a nepotřeboval převoz do nemocnice, ještě před příjezdem policistů z místa odešel. Od té chvíle ho nikdo neviděl.
V autě přitom nechal svůj mobilní telefon, doklady i další osobní věci. Podle policie nebyl pod vlivem alkoholu a nic nenasvědčovalo tomu, že by měl důvod před ní utíkat. Po Dominikovi se rozběhlo rozsáhlé pátrání, do něhož se zapojili policisté, psovodi i drony. Ani přes veškerou snahu se ho ale nepodařilo vypátrat.
Tělo našel kanoista
Zlom nastal v pátek 2. října. Muž projíždějící na kanoi po Sečské přehradě si kolem šesté hodiny večer všiml bezvládného těla na hladině nedaleko zříceniny hradu Oheb. Přivolaní policisté následně zahájili vyšetřování a nařídili soudní pitvu.
Nález okamžitě vyvolal spekulace, zda by nemohlo jít právě o pohřešovaného Dominika. Místo jeho květnové nehody se totiž nachází jen pár kilometrů od přehrady. Totožnost mrtvého však tehdy nebyla známá.
Policie potvrdila totožnost
V pátek 16. října přišla definitivní odpověď. „Výsledky znaleckého zkoumání z oboru genetiky nyní potvrdily, že se jedná právě o pohřešovaného mladíka. Nařízená soudní pitva neprokázala cizí zavinění,“ uvedl policejní mluvčí Tomáš Dub.
Co přesně se odehrálo poté, co mladík odešel od havarovaného auta, však zveřejněné informace neobjasňují.
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