Záhadné zmizení Dominika (†27): DNA potvrdila smutnou zprávu

Policie potvrdila smrt pohřešovaného Dominika (†27).
Policie potvrdila smrt pohřešovaného Dominika (†27).
Sečská přehrada
Sečská přehrada
Pohled na skálu, na které stojí zřícenina hradu Oheb
Autor: Štěpánka Grofová - 
16. října 2026
19:29

Čtyři a půl měsíce trvající pátrání po mladíkovi z Havlíčkobrodska skončilo smutně. Dominik P. záhadně zmizel koncem května po dopravní nehodě na Chrudimsku. Policie nyní potvrdila, že tělo nalezené začátkem října v Sečské přehradě patří právě jemu. Soudní pitva vyloučila cizí zavinění.

Nad zmizením Dominika visely dlouhé měsíce otazníky. Mladý muž se 27. května stal účastníkem dopravní nehody mezi obcemi Běstvina a Spačice na Chrudimsku. Přestože podle záchranářů neutrpěl vážná zranění a nepotřeboval převoz do nemocnice, ještě před příjezdem policistů z místa odešel. Od té chvíle ho nikdo neviděl.

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V autě přitom nechal svůj mobilní telefon, doklady i další osobní věci. Podle policie nebyl pod vlivem alkoholu a nic nenasvědčovalo tomu, že by měl důvod před ní utíkat. Po Dominikovi se rozběhlo rozsáhlé pátrání, do něhož se zapojili policisté, psovodi i drony. Ani přes veškerou snahu se ho ale nepodařilo vypátrat.

Tělo našel kanoista

Zlom nastal v pátek 2. října. Muž projíždějící na kanoi po Sečské přehradě si kolem šesté hodiny večer všiml bezvládného těla na hladině nedaleko zříceniny hradu Oheb. Přivolaní policisté následně zahájili vyšetřování a nařídili soudní pitvu.

Nález okamžitě vyvolal spekulace, zda by nemohlo jít právě o pohřešovaného Dominika. Místo jeho květnové nehody se totiž nachází jen pár kilometrů od přehrady. Totožnost mrtvého však tehdy nebyla známá.

Policie potvrdila totožnost

V pátek 16. října přišla definitivní odpověď. „Výsledky znaleckého zkoumání z oboru genetiky nyní potvrdily, že se jedná právě o pohřešovaného mladíka. Nařízená soudní pitva neprokázala cizí zavinění,“ uvedl policejní mluvčí Tomáš Dub.

Co přesně se odehrálo poté, co mladík odešel od havarovaného auta, však zveřejněné informace neobjasňují.

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Policie potvrdila smrt pohřešovaného Dominika (†27).
Policie potvrdila smrt pohřešovaného Dominika (†27).
Sečská přehrada
Sečská přehrada
Pohled na skálu, na které stojí zřícenina hradu Oheb

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Štěpánka Grofová
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