Policie hledala 12letého Romana z Ledče nad Sázavou: Nevrátil se ze školy
Policie pátrala po dvanáctiletém chlapci z Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. V pátek se nevrátil ze školy do svého bydliště v ulici M. Majerové. Nedal o sobě vědět, telefon u sebe neměl. Naposled měl být viděn se svým kamarádem ve večerních hodinách poblíž školy. V sobotu dopoledne byl nalezen v pořádku.
Oznámení o pohřešování chlapce přijala policie v sobotu, vyhlásila po něm celostátní pátrání. Policisté prověřili místa, kde by se mohl pohybovat a na která má nějakou vazbu.
Na základě vyhlášeného pátrání si chlapce na ulici všimla žena, která přivolala hlídku. Chlapce si převzal jeho blízký, uvedla policie na síti
Pokud barvitě popisujete lidskou tragédii a soustavně masírujete tímto závažným Násilným činem veřejnost, informujte ji alespoň PRAVDIVĚ a NEZAMLČUJTE Bezcitnost, surovost a cynickou neúctu k životu vyšinutého jedince který nebyl pod kontrolou ! 👎
Veřejnost má Právo znát krutou PRAVDU o tomto "odporném činu " klidně to mohli být Vaši blízcí ! 😕