Policie hledala 12letého Romana z Ledče nad Sázavou: Nevrátil se ze školy

Muž se chladnokrevně přiznal k vraždě na Štědrý den: Už míří za mříže!
Muž se chladnokrevně přiznal k vraždě na Štědrý den: Už míří za mříže!  (Autor: Archiv Blesku)
Aktualizováno -
6. června 2026
09:30
Autor: ČTK - 
6. června 2026
07:43

Policie pátrala po dvanáctiletém chlapci z Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. V pátek se nevrátil ze školy do svého bydliště v ulici M. Majerové. Nedal o sobě vědět, telefon u sebe neměl. Naposled měl být viděn se svým kamarádem ve večerních hodinách poblíž školy.  V sobotu dopoledne byl nalezen v pořádku. 

Oznámení o pohřešování chlapce přijala policie v sobotu, vyhlásila po něm celostátní pátrání. Policisté prověřili místa, kde by se mohl pohybovat a na která má nějakou vazbu.

Na základě vyhlášeného pátrání si chlapce na ulici  všimla žena, která přivolala hlídku. Chlapce si převzal jeho blízký, uvedla policie na síti

Video  Policisté a hasiči vypátrali ženu (83), která se ztratila při houbaření u Radějova na Hodonínsku. (září 2025)  - Policie ČR
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Témata:
Roman Rusenkopolicieokres Havlíčkův BrodLedeč nad Sázavou
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Ford Raptor ( 6. června 2026 08:31 )

Pokud barvitě popisujete lidskou tragédii a soustavně masírujete tímto závažným Násilným činem veřejnost, informujte ji alespoň PRAVDIVĚ a NEZAMLČUJTE Bezcitnost, surovost a cynickou neúctu k životu vyšinutého jedince který nebyl pod kontrolou ! 👎

Veřejnost má Právo znát krutou PRAVDU o tomto "odporném činu " klidně to mohli být Vaši blízcí ! 😕

Ford Raptor ( 6. června 2026 08:24 )

a mimochodem ač to ZDE naprosto nepatří, až budete OBHAJOVAT Psychicky nemocné a hlavně narušené jedince - typu Sudků, Orlová či jiný SCHIZOFRENICKÝ Vrah z Havru čti Havířova - tak jeho Oběť /vtlačená nebohá sousedka hodně malého vzrůstu neměla ani 160 cm proti 200 cm vysokému muži pražádnou šanci a (19 Bodnořezných ran) o kterých Media a hlavně PČR MLČÍ !!! 👎 !!! 👎 !!! Embargo ! 😕
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naprosto ověřená informace a sděluji ji jen z důvodu k této Tragédii a Piety k oběti, aby VEŘEJNOST VĚDĚLA jak jsou v ČR chráněni na základě Diagnóz všelijací Psychopati a VRAZI ! 👎

Tak jak jsem SLÍBIL a veřejně napsal znám totožnost Schizofrenického Vraha z Havířova a víte proč ?

Protože mám kontakty a informace se platí zlatem !

zároveň Zde chci připomenout Zákon 106/1999 Sbírky (tzv. Informační zákon)

Ford Raptor ( 6. června 2026 08:11 )

najde... 😨

Ford Raptor ( 6. června 2026 08:10 )

Hledané děti a pohřešované ukážete a GDPR jde naprosto stranou a Vrahy a Vražedkyně Ne ? Zrůdnost médií ! 👎

Doufám, že se chlapec nejde a ve zdraví.

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