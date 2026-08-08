Noční nehoda na Havlíčkobrodsku: Dodávka narazila do kamionu! Sedm zraněných

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Policie ČR)
Autor: ČTK - 
8. srpna 2026
10:28

Sedm lidí utrpělo lehká zranění při noční nehodě u obce Knyk na Havlíčkobrodsku. Dodávka kolem druhé hodiny ráno na silnici I/38 narazila do stojícího nákladního vozidla u semaforu. Okolnosti střetu nyní vyšetřují policisté.

U obce Knyk na Havlíčkobrodsku se v sobotu v noci srazila dodávka s nákladním vozidlem. Střet si vyžádal sedm lehce zraněných osob. Okolnosti nehody policisté vyšetřují, informovala dnes novináře policejní mluvčí Dana Čírtková.

Nehoda se stala kolem 02:00 na silnici I/38 u obce Knyk. Na semaforu narazilo dodávkové vozidlo do stojícího nákladního vozu.

Témata:
semafordodávkasilniceokres Havlíčkův Brodnákladní automobilnehodazraněníKnyk
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Tipuji Ukrajinci.

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Tipuji mikrospánek...

Tomáš Brunclík ( 8. srpna 2026 10:51 )

Chudaci hasici a zdra­votni­ci,ne­usta­le plati za prohresky ridicu,kteri jezdi rychle a nedavaji pozor Majka

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