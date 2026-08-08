Noční nehoda na Havlíčkobrodsku: Dodávka narazila do kamionu! Sedm zraněných
Sedm lidí utrpělo lehká zranění při noční nehodě u obce Knyk na Havlíčkobrodsku. Dodávka kolem druhé hodiny ráno na silnici I/38 narazila do stojícího nákladního vozidla u semaforu. Okolnosti střetu nyní vyšetřují policisté.
U obce Knyk na Havlíčkobrodsku se v sobotu v noci srazila dodávka s nákladním vozidlem. Střet si vyžádal sedm lehce zraněných osob. Okolnosti nehody policisté vyšetřují, informovala dnes novináře policejní mluvčí Dana Čírtková.
Nehoda se stala kolem 02:00 na silnici I/38 u obce Knyk. Na semaforu narazilo dodávkové vozidlo do stojícího nákladního vozu.
Tipuji Ukrajinci.