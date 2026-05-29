Záhadné zmizení muže na Chrudimsku: Po nehodě se po něm slehla zem

Policie od čtvrtečního večera hledá 27letého muže z Havlíčkobrodska.
29. května 2026
16:54

Policie od čtvrtečního večera hledá 27letého muže z Havlíčkobrodska, který havaroval na Chrudimsku s autem a odešel neznámo kam. V autě nechal všechny své věci včetně telefonu. Svědci mohou volat na linku 158.

Muž měl nehodu mezi obcemi Běstvina a Spačice. Z místa nehody odešel. Rodina oznámila jeho zmizení, protože nedorazil domů. Pohřešovaný je asi 165 centimetrů vysoký, štíhlý, má dlouhé tmavé vlasy, které nosí v culíku. Na sobě měl nejspíš šedé dlouhé kalhoty, šedé triko s červeným nápisem security a šedomodrou mikinu se stejným nápisem a tmavé tenisky.

