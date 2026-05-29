Samuel vraždil na gymnáziu: Zvrat v případu! V hledáčku policie je i spolužák

Policie navrhla obžalobu v případu masakru na gymnáziu ve Spišské Staré Vsi.
Alenka byla nadanou studentkou, která školu reprezentovala v soutěžích.
Útočníkem je 18letý Samuel, policie ho zadržela krátce po činu.
Policie v případu vyšetřuje dalšího mladíka, měl čin schvalovat.
Autor: Kamil Morávek 
29. května 2026
13:45

Slovenskem loni v lednu otřásl šokující útok na gymnáziu ve Spišské Staré Vsi. Žák školy Samuel tam brutálně zavraždil nožem studentku Alenku (†18) a zástupkyni ředitele Márii (†51). V případu nyní nastal nečekaný zvrat. Policie stíhá i Samuelova spolužáka.

S mladým mužem obviněným z dvojnásobné vraždy už probíhá soudní řízení. Vyšetřovatelé však nyní přišli s dalším mrazivým detailem. Samuel při páchání hrůzného činu zřejmě nebyl tak úplně sám. Policie začala prověřovat i jeho spolužáka.

Ten si měl se Samem před jeho krvavým běsněním psát, a to takovým způsobem, že je nyní podezřelý ze zločinu schvalování trestného činu. „V případu vede vyšetřování krajský vyšetřovatel, vykonávají se procesní úkony,“ řekla pro deník Plus JEDEN DEŇ policejní mluvčí Jana Ligdayová.

Spolužák měl podle informací médií před vraždou mladíka v ohavném činu podporovat. Po vraždě měl Samuela na internetu chválit a oslavovat. Mohlo by jít o stejného mladíka, kterému pozůstalí nedovolili zúčastnit se pohřbu obětí.

K útoku došlo 16. ledna 2025 během vyučování. Tehdy osmnáctiletý Samuel napadl v budově školy nožem zaměstnance i spolužáky. Na místě zemřela zástupkyně ředitelky Mária (†51) a studentka Alena (†18), další osoba utrpěla zranění. Jde o jednu z nejzávažnějších školních tragédií ve slovenských dějinách. Mladíkovi hrozí i doživotí.

