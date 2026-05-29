Rodiče na Děčínsku znásilňovali vlastní děti?! Zrůdnosti měli natáčet
Soud řeší případ rodičů z Děčínska, kteří měli dlouhodobě znásilňovat své dvě desetileté děti. Podle vyšetřování si měli rodiče vše nahrávat. Oba skončili ve vazbě. Hrozí jim až dvanáct let za mřížemi.
Policie u obviněných provedla domovní prohlídku, při které zajistila důkazy pro trestní stíhání. Manželé měli podle vyšetřování znásilňovat svoje vlastní děti. Jak uvedla televize CNN Prima News, činy měli následně natáčet a videa prodávat na internetu. Obvinění skončili ve vazbě, podle státní zástupkyně totiž hrozí, že by se mohli projednávané trestné činnosti znovu dopouštět. Výpovědi obviněných se podle soudce liší. Oba jako hlavního iniciátora označují toho druhého.
Děti jsou v tuto chvíli v náhradní péči. Podat obžalobu bude moct státní zástupkyně až po dodání znaleckých posudků. Manželům v případě prokázání viny hrozí až dvanáct let za mřížemi.
