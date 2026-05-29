Rodiče na Děčínsku znásilňovali vlastní děti?! Zrůdnosti měli natáčet

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Václav Burian)
Autor: Martin Lisičan - 
29. května 2026
11:04

Soud řeší případ rodičů z Děčínska, kteří měli dlouhodobě znásilňovat své dvě desetileté děti. Podle vyšetřování si měli rodiče vše nahrávat. Oba skončili ve vazbě. Hrozí jim až dvanáct let za mřížemi. 

Policie u obviněných provedla domovní prohlídku, při které zajistila důkazy pro trestní stíhání. Manželé měli podle vyšetřování znásilňovat svoje vlastní děti. Jak uvedla televize CNN Prima News, činy měli následně natáčet a videa prodávat na internetu. Obvinění skončili ve vazbě, podle státní zástupkyně totiž hrozí, že by se mohli projednávané trestné činnosti znovu dopouštět. Výpovědi obviněných se podle soudce liší. Oba jako hlavního iniciátora označují toho druhého.

Děti jsou v tuto chvíli v náhradní péči. Podat obžalobu bude moct státní zástupkyně až po dodání znaleckých posudků. Manželům v případě prokázání viny hrozí až dvanáct let za mřížemi. 

Video  Domácí nebo sexualizované násilí zažilo v Česku přibližně 11 % mužů.  - Pod svícnem
Video se připravuje ...

Témata:
znásilněnídětisouddětská pornografierodičepornografiemanželéokres DěčínInternetstátní zástupceÚstecký kraj
Martin Lisičan
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Dara Rolins vytočená doběla? Dědictví po Rytmusovi
Dara Rolins vytočená doběla? Dědictví po Rytmusovi
Aha!
Nechcete v létě schovávat nohy? Bylinkářka radí, jak se včas zbavit plísně i bradavic
Nechcete v létě schovávat nohy? Bylinkářka radí, jak se včas zbavit plísně i bradavic
Dáma
SOUTĚŽ o 3 autodráhy Carrera GO Škoda Rally! Vyhrajte parádní dárek v hodnotě 1900 Kč
SOUTĚŽ o 3 autodráhy Carrera GO Škoda Rally! Vyhrajte parádní dárek v hodnotě 1900 Kč
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Rohlík podepsal smlouvu s EIB, 750 milionů korun má podpořit další růst skupiny
Rohlík podepsal smlouvu s EIB, 750 milionů korun má podpořit další růst skupiny
e15
Fotbalové přestupy ONLINE: Konec ve Spartě, Kadeřábek zůstává. Zlín má posilu ze Slavie
Fotbalové přestupy ONLINE: Konec ve Spartě, Kadeřábek zůstává. Zlín má posilu ze Slavie
iSport
Metropolitní plán je tady: urychlí cestu pro 350 tisíc bytů, okruhy, metro i tramvaje
Metropolitní plán je tady: urychlí cestu pro 350 tisíc bytů, okruhy, metro i tramvaje
Reflex
Egyptský Šarm aš-Šajch: Prožijte sedm zážitků za zdmi hotelu
Egyptský Šarm aš-Šajch: Prožijte sedm zážitků za zdmi hotelu
Lidé a země