Šokující svědectví v případě vraždy holčiček v Bratislavě: Zneužíval je otec?
Trestní soud v Pezinku se zabývá tragickou smrtí Melanie (†5) a Belly (†2), dvou malých děvčátek, jejichž smrt zasáhla minulý rok Slovensko. Před soudem zazněly výpovědi blízkých osob obžalované matky Ivany, které přinášejí nové a šokující informace. Případ, který na Slovensku nemá obdoby, se stále více zamotává.
Děsivá smrt dvou malých sourozenců – Melanie (†5) a Belly (†2) – otřásla minulý rok Slovenskem. Jejich matka Ivana jim místo milujícího domova připravila peklo na zemi. Usměvavé holčičky utopila ve vaně a byt následně zapálila. Trestní soud v Pezinku nyní rozplétá pozadí děsivé tragédie a na povrch vyplouvají šokující informace, ze kterých mrazí.
Nevhodná náklonnost
Vypovídala totiž Ivanina matka i její nejlepší kamarádka Marcela, informuje deník Nový čas. Při výpovědích zazněla znepokojivá tvrzení směřující na otce dívek Michala. Podle svědkyně měl ke starší dceři projevovat nevhodnou, až zneklidňující „náklonnost“, která přesahovala hranice normálního chování.
Kamarádka Marcela u soudu zároveň popsala citlivé informace, které jí měla Ivana sdělit. Šlo o podezření, že Michal měl Melanii obtěžovat. Marcela ji podle svých slov nabádala, aby věc oznámila policii, Ivana se toho ale bála.
Tajemný balíček
Část výpovědi Ivaniny matky se točila kolem balíčku, který jí Ivana měla poslat krátce před samotným činem. Uvnitř se měl nacházet notebook a USB disk. Podle svědkyně Ivana výslovně uvedla, že nechce, aby se tyto materiály dostaly k Michalovi. Po tragédii měl být notebook následně předán policii.
Policie uvedla, že zahájila trestní stíhání pro trestný čin sexuálního zneužívání. Mluvčí policie dodal, že vzhledem k citlivosti případu se k němu nebudou dále vyjadřovat.
