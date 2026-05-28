Sněžka praská ve švech: Až devět tisíc turistů denně! KRNAP zavádí opatření

Peklo na Sněžce: Davy, obří fronty i odpadky. Neukázněné turisty krotí sítě
Peklo na Sněžce: Davy, obří fronty i odpadky. Neukázněné turisty krotí sítě
Správci KRNAP rozmístili na Sněžce sítě. (27.5.2026)
Správci KRNAP rozmístili na Sněžce sítě. (27.5.2026)
Správci KRNAP rozmístili na Sněžce sítě. (27.5.2026)
Autor: Martin Lisičan, ČTK - 
28. května 2026
17:36

Sněžka se už dlouhodobě potýká s obrovským náporem turistů. Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) i letos na vrcholu před začátkem léta rozmístili ochranné sítě, které by měly zabránit poškození přírody. 

Správci Krkonošského národního parku (KRNAP) ve středu na vrcholu Sněžky a v Obřím sedle vymezili ochrannými sítěmi prostor pro turisty. Každoroční opatření před letní sezonou má podpořit ochranu přírody v turisticky exponované lokalitě, řekl ve středu mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Správci sítě rozmístili už posedmé. Na místě zůstanou do pozdního podzimu.

„Sítě oddělují vyhrazený prostor pro turisty od cenné přírody na vrcholu a lemují přístupové trasy na Sněžku i okolí bývalé Obří boudy v Obřím sedle,“ sdělil Drahný.

Návštěvníkům vrcholu byl k volnému pohybu v minulosti vyhrazen prostor přibližně o velikosti poloviny fotbalového hřiště. „Mnozí to ale nerespektují a vstupují na alpínské trávníky či lezou po skalách. Proto správy obou krkonošských národních parků (českého i polského) v posledních letech v letní sezoně oddělují prostor přírody od návštěvníků červenou jeden metr vysokou ochrannou sítí,“ uvedl mluvčí.

Toto opatření je pouze jedno z mnoha, kterými se Správa KRNAP snaží zabránit škodám na přírodě na vrcholu Sněžky. V letních měsících tam dohlíží na dodržování zákonných pravidel strážce parku. „Tato strážní a informační služba bude dle možností posilována i o služby s Policií ČR. Dále na vrcholu přibyly cedulky s informacemi o vzácných druzích, které na vrcholu rostou nebo žijí a které pohyb návštěvníků volným terénem může ohrožovat,“ uvedl Drahný. Na vrcholu Sněžky v minulých letech také přibyly dřevěné lavičky, na kterých mohou turisté odpočívat. 

Návštěvnost Sněžky je podle správců parku extrémní. Denní úhrn pěších turistů je v letní sezoně až 9000 lidí, přičemž v tom nejsou zahrnuti lidé přepravení kabinovou lanovkou z Pece pod Sněžkou, která má denní kapacitu až 2400 cestujících. Provozovatelé lanovky ale opakovaně uvádějí, že dráha z Pece na Sněžku nepředstavuje v tomto ohledu zásadní problém. Potvrzují to i zástupci Správy KRNAP. Podle nich je více návštěvníků Sněžky z polské strany hranice. Na polský vrch Kopa nedaleko Sněžky z polského střediska Karpacz totiž vede lanovka s hodinovou přepravní kapacitou až 900 lidí.

Přírodní prostředí je na Sněžce (1603 m n.m.) podle správců parku nenahraditelné, proto je nutné přísně chránit nejen tamní rostliny a živočichy, ale také geologické jevy. V důsledku mrazivého a větrného klimatu tam vznikly mrazem tříděné půdy, lze tam spatřit kamenné mnohoúhelníky, brázdy, svahové terasy či kamenné sutě. Neukáznění lidé do těchto procesů trvajících desítky tisíc let v minulosti zasahovali například stavěním kamenných pyramid.

Správci KRNAP se začátkem letní sezony nabádají návštěvníky Krkonoš, aby dodržovali pravidla v národním parku. Mezi hlavní pravidla v KRNAP patří zákaz vstupu mimo značené cesty v klidových územích či zákaz létání s drony. Problémem jsou podle správců KRNAP i pohozené odpadky. Připomínají také, že vjezd motorových vozidel na území národního parku definuje zákon. Například cyklisté mohou jet v národním parku jen po cyklotrase.

Peklo na Sněžce: Davy, obří fronty i odpadky. Neukázněné turisty krotí sítě
Peklo na Sněžce: Davy, obří fronty i odpadky. Neukázněné turisty krotí sítě
Správci KRNAP rozmístili na Sněžce sítě. (27.5.2026)
Správci KRNAP rozmístili na Sněžce sítě. (27.5.2026)
Správci KRNAP rozmístili na Sněžce sítě. (27.5.2026)

Témata:
turismusturistéopatřeníKRNAPoverturismusPec pod SněžkouSněžkaKrkonošský národní parkSpráva Krkonošského národního parku
Martin Lisičan
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

krapotkin ( 28. května 2026 18:18 )

Ochranářům vadí, když zločinný turista šlápne vedle cesty na kamínek. Proto tam zatloukli obrovské kůly a staví ploty - jako mezi Mexikem a USA.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Kulový blesk Kodetové: Prodává vilu kvůli otci!
Kulový blesk Kodetové: Prodává vilu kvůli otci!
Aha!
Mlha, tunel i černé skvrny: Podívejte se na unikátní fotky, jak vidí lidé s poruchami zraku
Mlha, tunel i černé skvrny: Podívejte se na unikátní fotky, jak vidí lidé s poruchami zraku
Dáma
Žádný stres ani nucené úsměvy. Fotografka radí, jak z rodinného focení udělat zážitek, který si užijí i tátové
Žádný stres ani nucené úsměvy. Fotografka radí, jak z rodinného focení udělat zážitek, který si užijí i tátové
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Investiční skupina DRFG koupila obchodní centrum v Maďarsku za stovky milionů korun
Investiční skupina DRFG koupila obchodní centrum v Maďarsku za stovky milionů korun
e15
Česko - Finsko 1:4. Zmar! Hokejisté po bídném úvodu zapnuli, ale končí. Stejně jako Rulík
Česko - Finsko 1:4. Zmar! Hokejisté po bídném úvodu zapnuli, ale končí. Stejně jako Rulík
iSport
Péter Magyar rozjel čistky, odhalil paláce a mění ústavu. Čeká Orbána stíhání, nebo z něj bude prezident?
Péter Magyar rozjel čistky, odhalil paláce a mění ústavu. Čeká Orbána stíhání, nebo z něj bude prezident?
Reflex
Zlín Film Festival: Týden, kdy se město rozzáří a žije nejen filmem, říká jedna z organizátorek
Zlín Film Festival: Týden, kdy se město rozzáří a žije nejen filmem, říká jedna z organizátorek
Lidé a země