Záhadné zmizení Anny na Mallorce: Ztratil se důležitý důkaz!
Vyšetřování záhadného zmizení Polky Anny na Mallorce nebere konce a stále více se zamotává. Rodina už týdny marně čeká na jakoukoli zprávu. Do hry vstupuje tajemný muž, z jehož telefonu poslala Anna poslední zprávu. Situaci navíc komplikuje fakt, že zmizely klíčové kamerové záznamy z okamžiku, kdy měla mladá žena údajně na policii nahlásit ztrátu dokladů.
Po mladé ženě, která měla 27. května oslavit své 33. narozeniny, se doslova slehla zem. Místo narozeninových radovánek teď rodina řeší záhadné zmizení. Anna Wilska zmizela na Mallorce v polovině dubna. Naposledy dostala její rodina podivnou zprávu z účtu cizího muže, že ji na pláži okradli a brzy se ozve. Rodina upínala naděje k jedinému datu. Anniným narozeninám 27. května. Její sestra věřila, že pokud je Anna naživu, do té doby se určitě ozve. To se ale nestalo.
Nikdo ji neviděl
Po ženě pátrá polská i španělská policie společně s mezinárodním týmem detektivů. Vyšetřovatelé mezitím zjistili důležitou informaci. Anna přijela na Mallorku už v říjnu 2025 a podle dosavadních zjištění ostrov od té doby neopustila ani letadlem, ani trajektem (přinejmenším ne pod svým jménem).
Vyšetřovatele ale děsí ještě jedna věc. Za celé měsíce se totiž nenašel jediný člověk, který by Annu na ostrově viděl nebo věděl, kde pobývala. V turisticky velmi rušné destinaci, jako je Mallorca, je to podle nich mimořádně podezřelé. „Bohužel se zatím nepřihlásil nikdo, kdo by Annu v posledních měsících viděl nebo měl informace o tom, kde mohla žít. Vzhledem k množství turistů na Mallorce je to velmi znepokojivé,“ uvedl detektiv Dawid Burzacki pro deník Fakt.
Zmizel důležitý důkaz
Další znepokojivý fakt je, že neexistuje záznam z bezpečnostních kamer, kdy šla Anna údajně na policii nahlásit krádež dokumentů. Policie nedokáže ověřit, zda tam přišla sama, nebo v doprovodu tajemného muže, z jehož účtu byla poslána poslední zpráva rodině. „Zjistili jsme, že záznamy byly po přibližně měsíci automaticky přepsány, takže je už nebylo možné analyzovat,“ vysvětlil detektiv Dawid Burzacki.
Vyšetřovatelé zároveň upozorňují na důležitou roli tajemného muže. Podle nich může jít o klíčového svědka celého případu. Muž ale podle dostupných informací náhle přestal komunikovat, smazal svůj profil a zmizel neznámo kam.
