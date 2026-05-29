Záhadné zmizení Anny na Mallorce: Ztratil se důležitý důkaz!

Pohřešovaná Polka Anna Wilská zmizela na Mallorce.
Pohřešovaná Polka Anna Wilská zmizela na Mallorce.
Pohřešovaná Polka Anna Wilská zmizela na Mallorce.
Pohřešovaná Polka Anna Wilská zmizela na Mallorce.
Pohřešovaná Polka Anna Wilská zmizela na Mallorce.
Autor: Andrea Vídeňská - 
29. května 2026
14:00

Vyšetřování záhadného zmizení Polky Anny na Mallorce nebere konce a stále více se zamotává. Rodina už týdny marně čeká na jakoukoli zprávu. Do hry vstupuje tajemný muž, z jehož telefonu poslala Anna poslední zprávu. Situaci navíc komplikuje fakt, že zmizely klíčové kamerové záznamy z okamžiku, kdy měla mladá žena údajně na policii nahlásit ztrátu dokladů.

Po mladé ženě, která měla 27. května oslavit své 33. narozeniny, se doslova slehla zem. Místo narozeninových radovánek teď rodina řeší záhadné zmizení. Anna Wilska zmizela na Mallorce v polovině dubna. Naposledy dostala její rodina podivnou zprávu z účtu cizího muže, že ji na pláži okradli a brzy se ozve. Rodina upínala naděje k jedinému datu. Anniným narozeninám 27. května. Její sestra věřila, že pokud je Anna naživu, do té doby se určitě ozve. To se ale nestalo.

Nikdo ji neviděl

Po ženě pátrá polská i španělská policie společně s mezinárodním týmem detektivů. Vyšetřovatelé mezitím zjistili důležitou informaci. Anna přijela na Mallorku už v říjnu 2025 a podle dosavadních zjištění ostrov od té doby neopustila ani letadlem, ani trajektem (přinejmenším ne pod svým jménem).

Vyšetřovatele ale děsí ještě jedna věc. Za celé měsíce se totiž nenašel jediný člověk, který by Annu na ostrově viděl nebo věděl, kde pobývala. V turisticky velmi rušné destinaci, jako je Mallorca, je to podle nich mimořádně podezřelé. „Bohužel se zatím nepřihlásil nikdo, kdo by Annu v posledních měsících viděl nebo měl informace o tom, kde mohla žít. Vzhledem k množství turistů na Mallorce je to velmi znepokojivé,“ uvedl detektiv Dawid Burzacki pro deník Fakt.

Zmizel důležitý důkaz

Další znepokojivý fakt je, že neexistuje záznam z bezpečnostních kamer, kdy šla Anna údajně na policii nahlásit krádež dokumentů. Policie nedokáže ověřit, zda tam přišla sama, nebo v doprovodu tajemného muže, z jehož účtu byla poslána poslední zpráva rodině. „Zjistili jsme, že záznamy byly po přibližně měsíci automaticky přepsány, takže je už nebylo možné analyzovat,“ vysvětlil detektiv Dawid Burzacki.

Vyšetřovatelé zároveň upozorňují na důležitou roli tajemného muže. Podle nich může jít o klíčového svědka celého případu. Muž ale podle dostupných informací náhle přestal komunikovat, smazal svůj profil a zmizel neznámo kam.

Pohřešovaná Polka Anna Wilská zmizela na Mallorce.
Pohřešovaná Polka Anna Wilská zmizela na Mallorce.
Pohřešovaná Polka Anna Wilská zmizela na Mallorce.
Pohřešovaná Polka Anna Wilská zmizela na Mallorce.
Pohřešovaná Polka Anna Wilská zmizela na Mallorce.

Video  Obestřeno tajemstvím je náhlé zmizení libyjsko-irácké influencerky Dalye Farhoudové.  - Instagram: Dalya Farhoud
Video se připravuje ...

Témata:
narozeninyPOHŘEŠOVANÁZMIZENÍdokladyztrátadůkazPolskokamerový záznamanna wilskapolicierodinaMallorca
Andrea Vídeňská
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Monika Absolonová: Musela na operaci!
Monika Absolonová: Musela na operaci!
Aha!
Nechcete v létě schovávat nohy? Bylinkářka radí, jak se včas zbavit plísně i bradavic
Nechcete v létě schovávat nohy? Bylinkářka radí, jak se včas zbavit plísně i bradavic
Dáma
SOUTĚŽ o 3 autodráhy Carrera GO Škoda Rally! Vyhrajte parádní dárek v hodnotě 1900 Kč
SOUTĚŽ o 3 autodráhy Carrera GO Škoda Rally! Vyhrajte parádní dárek v hodnotě 1900 Kč
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Nová zelená úsporám od června: Bezúročný úvěr na renovaci a až 400 tisíc pro důchodce. Jak peníze získat?
Nová zelená úsporám od června: Bezúročný úvěr na renovaci a až 400 tisíc pro důchodce. Jak peníze získat?
e15
Fotbalové přestupy ONLINE: Průvan v Jablonci, skončí až sedm hráčů! Náhrada z Karviné?
Fotbalové přestupy ONLINE: Průvan v Jablonci, skončí až sedm hráčů! Náhrada z Karviné?
iSport
Metropolitní plán je tady: urychlí cestu pro 350 tisíc bytů, okruhy, metro i tramvaje
Metropolitní plán je tady: urychlí cestu pro 350 tisíc bytů, okruhy, metro i tramvaje
Reflex
Egyptský Šarm aš-Šajch: Prožijte sedm zážitků za zdmi hotelu
Egyptský Šarm aš-Šajch: Prožijte sedm zážitků za zdmi hotelu
Lidé a země