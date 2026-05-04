Strach o Čecha ve válkou zmítaném Mali: Standu unesli?!

Pohřešovaný Stanislav Voráček
Pohřešovaný Stanislav Voráček  (Autor: Blesk Archiv)
Autor: Nicole Kučerová - 
4. května 2026
09:35

Rodina i policie pátrají po pohřešovaném Čechu Stanislavovi (35), který zmizel během své cesty po Africe. Ve válečné zóně v Mali přerušil kontakt s okolním světem, od té doby o něm nikdo neslyšel. Naposledy se ozval ve středu 22. dubna. Blízcí se bojí, že byl unesen.

Český občan Stanislav Voráček (35) zmizel v průběhu své dvouměsíční cesty po Africe. Na trase do města Djenne na západě Mali se ozval naposledy. Od středy 22. dubna o něm nikdo neslyšel. Lokalita je nebezpečná, útočí zde často ozbrojenci.

„Vzhledem k aktuální situaci v zemi existují vážné obavy o jeho bezpečnost. Mali je dlouhodobě riziková oblast s častými únosy cizinců a útoky na civilisty, přičemž v posledních dnech dochází k eskalaci násilí i v centrálních částech země,“ popsal pro Blesk známý pohřešovaného Vladimír. „Měl namířeno do oblasti Djenne, od té doby se neozval. Bohužel v této oblasti již operují nebezpečné skupiny,“ dodal.

Policie muže eviduje jako pohřešovaného. Podle popisu pochází z Příbrami, je 180 až 190 cm vysoký, hubené postavy. Má hnědé rovné vlasy, vousy a modré oči. Oficiální pátrání bylo vyhlášeno 30. dubna.

„Náš zastupitelský úřad v Dakaru je v úzkém kontaktu s místními orgány v souvislosti s pohřešovaným českým občanem v Mali. Případu se intenzivně věnujeme a jsme také ve spojení s rodinou. Spolupracujeme s českými bezpečnostními složkami i zahraničními partnery, abychom získali co nejvíce informací,“ vyjádřilo se ministerstvo zahraničí pro TN.

Nicole Kučerová
Hezký🍀 den ( 4. května 2026 10:29 )

A proč tam byl? Někdo ho k tomu nutil?

uletov uletovitch ( 4. května 2026 10:26 )

Dobrodruh

nika f ( 4. května 2026 10:18 )

A zase klasika: "180 až 190 cm vysoký" 180 cm je průměrná výška, zapadne v davu.-190 cm je už výška, která vyčnívá. Dost velkej rozdíl. Předpokládám, že příbuzní znají přesnou výšku, tak nač takový rozsah?!

