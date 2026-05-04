Masakr na večírku mladých: 10 zraněných po střelbě
Při střelbě na večírku u města Oklahoma City na jihu Spojených států bylo zraněno nejméně deset lidí, kteří byli převezeni do nemocnic. Jejich stav je různě těžký, uvedla policie podle agentury AP.
Mluvčí místní policie Emily Wardová řekla, že úřady dostaly kolem nedělních 21:00 místního času několik hlášení o střelbě na setkání mladých lidí u jezera Arcadia.
Kromě deseti lidí převezených do nemocnic se podle mluvčí možná další k ošetření přepravili sami. Zdravotní stav obětí je různě těžký, uvedla Wardová.
Jezero Arcadia je zhruba 21 kilometrů severně od Oklahoma City, v předměstí Edmond, které má zhruba 100 000 obyvatel. Jezero je oblíbeným místem k pořádání pikniků, kempování, rybaření a provozování vodních sportů.
