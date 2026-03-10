Policie hledá dívku (14) z Pelhřimovska: Utekla z domova

Pátrání po Anně Vaňáskové
 (Autor: Blesk Archiv)
Autor: ČTK - 
10. března 2026
16:11

Policie pátrá po čtrnáctileté Anně Vaňáskové, která utekla ze svého bydliště v Horní Vsi na Pelhřimovsku. Dívka má trvalé bydliště v Humpolci. Pátrání po ní bylo vyhlášené 5. března. Dívku policie hledala už dřív, informovala mluvčí policie Jana Kroutilová.

„Po přijetí oznámení začali policisté po pohřešované dívce okamžitě pátrat. Prověřili místa, u kterých vznikl předpoklad, že by se tam mohla nacházet nebo pohybovat, dále kontaktovali její kamarády a známé. Jedná se o dívku, po které policisté již v minulosti pátrali,“ uvedla Kroutilová.

Dívka je štíhlá, vysoká asi 155 centimetrů. Má tmavé rovné dlouhé vlasy, které nosí často upravené do drdolu. Na sobě měla tmavou vestu, tmavou mikinu a modré rifle.

Jakékoliv informace o ní policisté přijmou na bezplatné tísňové lince 158.

Pátrání po Anně Vaňáskové Pátrání po Anně Vaňáskové | Blesk Archiv

Témata:
pátráníPOHŘEŠOVANÁZMIZENÍhledánídomovpolicieokres PelhřimovHumpolecHorní Ves
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Patri Malý ( 10. března 2026 22:05 )

Další totální selhání rodičů...

jožo Falta ( 10. března 2026 16:50 )

do Prahy to má kousek a lehce se tam ztratí. určitě hlady trpět nebude a bude ji postaráno zdarma i o nocleh

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Mrazivé okolnosti smrti maminky Adamcové: Ta bolest se nedá popsat
Mrazivé okolnosti smrti maminky Adamcové: Ta bolest se nedá popsat
Aha!
Mullet, patka, trvalá: Pět otřesných retro účesů, za které se dodnes trošku stydíme
Mullet, patka, trvalá: Pět otřesných retro účesů, za které se dodnes trošku stydíme
Dáma.cz
David Pastrňák je dvojnásobným tatínkem! Krásnou novinku „propálil“ hokejový klub
David Pastrňák je dvojnásobným tatínkem! Krásnou novinku „propálil“ hokejový klub
Maminka
Toxické vztahy nemusí být jen ty milostné. I „kamarádka“ může ublížit
Toxické vztahy nemusí být jen ty milostné. I „kamarádka“ může ublížit
Ženy.cz
Jak poznat alergii u dítěte? A jaká vyšetření je třeba udělat?
Jak poznat alergii u dítěte? A jaká vyšetření je třeba udělat?
Moje zdraví
Zisk BMW loni kvůli clům a konkurenci v Číně klesl o tři procenta
Zisk BMW loni kvůli clům a konkurenci v Číně klesl o tři procenta
e15
Surovčík ostře k výkonu Sparty: Je to málo. Kdyby všichni měli přístup jako Ševínský...
Surovčík ostře k výkonu Sparty: Je to málo. Kdyby všichni měli přístup jako Ševínský...
iSport
Bartkovský: Macinka se bojí přijít do Reflexu na rozhovor. Proč ale zarazil mluvit dalším diplomatům?
Bartkovský: Macinka se bojí přijít do Reflexu na rozhovor. Proč ale zarazil mluvit dalším diplomatům?
Reflex
Úzkokolejkou do Osoblahy! V obci s pohnutým osudem najdete unikátní židovský hřbitov
Úzkokolejkou do Osoblahy! V obci s pohnutým osudem najdete unikátní židovský hřbitov
Lidé a země