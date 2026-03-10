Policie hledá dívku (14) z Pelhřimovska: Utekla z domova
Policie pátrá po čtrnáctileté Anně Vaňáskové, která utekla ze svého bydliště v Horní Vsi na Pelhřimovsku. Dívka má trvalé bydliště v Humpolci. Pátrání po ní bylo vyhlášené 5. března. Dívku policie hledala už dřív, informovala mluvčí policie Jana Kroutilová.
„Po přijetí oznámení začali policisté po pohřešované dívce okamžitě pátrat. Prověřili místa, u kterých vznikl předpoklad, že by se tam mohla nacházet nebo pohybovat, dále kontaktovali její kamarády a známé. Jedná se o dívku, po které policisté již v minulosti pátrali,“ uvedla Kroutilová.
Dívka je štíhlá, vysoká asi 155 centimetrů. Má tmavé rovné dlouhé vlasy, které nosí často upravené do drdolu. Na sobě měla tmavou vestu, tmavou mikinu a modré rifle.
Jakékoliv informace o ní policisté přijmou na bezplatné tísňové lince 158.
Další totální selhání rodičů...