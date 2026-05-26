U školy v Táboře zemřel maturant: Další krok policie!
V pondělí ráno došlo před budovou Střední školy obchodu, služeb a řemesel v Táboře k obrovské tragédii. Krátce před začátkem zkoušek tam zkolaboval jeden z maturantů. I přes snahu záchranářů muž na místě zemřel. Kriminalisté v úterý nařídili soudní pitvu.
„V pondělí ráno zasahovala posádka rychlé zdravotnické pomoci u kolapsu mladého muže. I přes veškerou snahu zasahujících musel lékař po dlouhotrvající resuscitaci konstatovat smrt,“ uvedla mluvčí záchranářů Petra Kafková. Jak dodala mluvčí policie Lenka Krausová, úmrtí v tuto chvíli prověřují kriminalisté. V úterý Krausová potvrdila, že kriminalisté v případu nařídili soudní pitvu.
Jak uvedl web JČ Teď, šlo zřejmě o 20letého studenta nástavbového studia, kterého v osudný den čekalo slavnostní zahájení zkoušek. Student podle ředitele školy Radka Cíchy zkolaboval na parkovišti. Škola pondělní testy následně zrušila.
„Stalo se to asi v půl osmé ráno. Ještě, než začala maturita. Jedna z učitelek byla poblíž a volala záchranku, která byla na místě během chvilky. Resuscitace pak trvala desítky minut,“ sdělil serveru Novinky Cícha.
„Zítra budeme pokračovat po dohodě s maturujícími žáky s ohledem na vliv, který na ně tato událost má,“ dodal.
