U školy v Táboře zemřel maturant: Další krok policie!

SSJS Tábor,(ilustrační foto)  (Autor: SSJS Tábor)
Aktualizováno -
26. května 2026
16:05
Autor: Martin Lisičan - 
25. května 2026
14:39

V pondělí ráno došlo před budovou Střední školy obchodu, služeb a řemesel v Táboře k obrovské tragédii. Krátce před začátkem zkoušek tam zkolaboval jeden z maturantů. I přes snahu záchranářů muž na místě zemřel. Kriminalisté v úterý nařídili soudní pitvu.

„V pondělí ráno zasahovala posádka rychlé zdravotnické pomoci u kolapsu mladého muže. I přes veškerou snahu zasahujících musel lékař po dlouhotrvající resuscitaci konstatovat smrt,“ uvedla mluvčí záchranářů Petra Kafková. Jak dodala mluvčí policie Lenka Krausová, úmrtí v tuto chvíli prověřují kriminalisté. V úterý Krausová potvrdila, že kriminalisté v případu nařídili soudní pitvu.

Jak uvedl web JČ Teď, šlo zřejmě o 20letého studenta nástavbového studia, kterého v osudný den čekalo slavnostní zahájení zkoušek. Student podle ředitele školy Radka Cíchy zkolaboval na parkovišti. Škola pondělní testy následně zrušila.

„Stalo se to asi v půl osmé ráno. Ještě, než začala maturita. Jedna z učitelek byla poblíž a volala záchranku, která byla na místě během chvilky. Resuscitace pak trvala desítky minut,“ sdělil serveru Novinky Cícha.

„Zítra budeme pokračovat po dohodě s maturujícími žáky s ohledem na vliv, který na ně tato událost má,“ dodal.

Témata:
smrtškolastudentmaturitakolapsmaturantresuscitacekriminalistélékařTábor
Martin Lisičan
doktormediciny ( 26. května 2026 17:15 )

Skoda mlaDEHO ZIVOTA. tEN vAS PRISPEVEK MA PEIORATIVNI NADECH. pROC BY MUSEL BYT NECIM NACPANY. jE TO NEVHODNE

Martin Ohrádka ( 26. května 2026 16:32 )

Loni maturoval a dnes je profesorem? Jestli študoval jako ty, tak potěš klobás!

Martin Ohrádka ( 26. května 2026 16:30 )

Martin Ohrádka ( 26. května 2026 16:29 )

Zajímat a zabývat se by se měli hlavně rodiče.

Martin Ohrádka ( 26. května 2026 16:29 )

Po pitvě se snad dozvíme čím se sjel.

