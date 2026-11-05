Smrt tří Čechů v Alpách: Šokující zpověď přeživší! Průvodce byl amatér?
V lednu došlo ve spolkové zemi Štýrsko u obce Pusterwald k obrovské tragédii. Sedm českých skialpinistů zasypala lavina. Tři z nich zemřeli. Poprvé od tragédie se k celé věci vyjádřili i přeživší a pozůstalí. Podle nich za celou tragédii může cestovní kancelář. Ta ale pochybení odmítá. O případu jako první informoval server TN.cz.
Sedm českých skialpinistů v lednu zasypala lavina několik kilometrů západně od Pusterwaldu na hoře Schönfeldspitze. Agentura APA s odvoláním na policii už v minulosti uvedla, že lavina zabila dva muže a jednu ženu ve věku 35 až 50 let. Všichni přitom podle ní byli na sobotní výstup dobře vybaveni, měli i lavinové sondy.
Pro server TN.cz poprvé od tragédie promluvili přeživší a pozůstalí. Zájezd dostal k Vánocům i manžel a táta dvou dětí. Kvůli nedostatku sněhu nebylo až do poslední chvíle jasné, zda se zájezd vůbec uskuteční. „Při druhém dnu tohoto zájezdu skupinu zavalila lavina. Manžel byl jedním ze tří, kteří zůstali pod lavinou, a zemřel. (...) Dcera se prostě válela po zemi. Řvala, že chce radši zemřít, že jí pukne srdce bolestí, že tohle nevydrží,“ uvedla pozůstalá manželka Iveta.
Tragický konec čekal na hoře i účastníka Jakuba. V jedné z posledních zpráv údajně upozornil na selhání horského průvodce. „Dneska je druhý den. Guide se ztratil, neví cestu,“ napsal.
Právě horský průvodce nebyl podle účastníků zájezdu profesionál, nýbrž amatér. Jak uvedla přeživší Tereza, v horách se jich měl ujmout zkušený průvodce Michal. Toho ale kvůli zdravotním důvodům vystřídal někdo jiný. Nový průvodce David ale údajně neustále kontroloval trasu v telefonu a svým vedením si nebyl vůbec jistý.
I přes výstrahu jiné zahraniční skupiny Češi údajně pokračovali do nebezpečného terénu. Nedlouho poté účastníky zavalila lavina. Podle advokátky Kláry Dvořákové osoba, která túru vedla, ve skutečnosti není horským průvodcem. Případem se v tuto chvíli zabývá rakouská policie.
Vyjádření cestovní kanceláře
Cestovní kancelář Frčíme se proti nařčení brání. Cestovní kancelář bezprostředně po neštěstí údajně začala situaci zodpovědně řešit. Mimo jiné se podílela i na repatriaci zemřelých. Ačkoliv údajně měla nabízet služby profesionála, podle kanceláře tomu tak nebylo. Skialpové pobyty v Rakousku podle společnosti služby vedení skupiny nezahrnuje. „(...) Vše, co klienti mají zahrnuto v ceně, je podle zákona uvedeno ve smlouvě o zájezdu. Vedení skupiny v horách není součástí smluv, webu ani materiálů, klientům to nijak nezatajujeme a otevřeně s nimi tento fakt komunikujeme,“ uvedl jednatel společnosti Josef Křetinský. Cestovní kancelář pro průvodce pořádá interní školení. Jelikož není akreditované, nejde o školení horských průvodců. Podle Křetinského ale řada spolupracovníků takovou kvalifikaci skutečně má. Na to, jakou konkrétní roli a odpovědnost vyškolení spolupracovníci při zájezdech zastávají, se cestovní kanceláře dotázala i redakce Blesku.
Vyproštění zemřelých v lednu ztěžovalo nepříznivé počasí. Záchranným týmům se podařilo oběti najít, ale jejich vyzvednutí již v osudný den nebylo možné kvůli větru a mlze. Informaci o pádu laviny dostali záchranáři až odpoledne, kdy už se také stmívalo. I další den operaci ztěžoval silný vítr, takže tři desítky záchranářů a policistů musely poslední úsek zdolat na lyžích. Oběti pak snesli z výšky několika set metrů a poté je policejní vrtulníky odvezly do údolí.
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