Smrt Roberta v Jiníně zdrtila blízké: Na skejtu narazil do zdi!

Robert zemřel po nárazu do zdi.
Robert zemřel po nárazu do zdi.  (Autor: Sociální sítě/Policie ČR)
Autor: Zpravodajové Blesku - 
16. října 2026
10:25

Nešťastná smrt v pondělí potkala oblíbeného skateboardistu Roberta. V Jiníně na „prkně“ narazil do zdi! I přes pomoc lékařů svým zraněným bohužel podlehl. Internet zaplavily dojemné vzkazy. 

„Podle dosavadních zjištění muž pravděpodobně sjížděl na skateboardu po silnici od obce Miloňovice směrem na Jinín. Zřejmě nezvládl jízdu a hlavou narazil do zdi domu u komunikace,“ sdělila mluvčí policistů Jaromíra Nováková. Nehoda se stala před 5:30. Na místo vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému. Přivolaný koroner konstatoval smrt a nařídil zdravotní pitvu.

Jak se ukázalo, mrtvým je Robert T. Mezi místními byl mladý muž oblíbený. „Už teď mi chybíš, bráško,“ svěřil se na sociální síti Vlastimil, který na pátek připravil symbolické rozloučení. „Přijďte uctít památku našeho přítele,“ dodal. 

Pod příspěvkem se vyrojily dojemné vzkazy. „Robí, to snad ne. Tak hodný a upovídaný kluk. Jsem ráda, že jsi mi pomohl, když jsem potřebovala, takových lidí není moc,“ vzpomínala na kamaráda Jitka. „Upřímnou soustrast a hodně sil blízkým a hlavně rodině. Takový mladý sympaťák,“ dodala další z komentujících Bela. 

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Témata:
robertInternetlékařsmrtJinín
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