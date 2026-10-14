Tragédie v Jablonci nad Nisou: Řidič nacouval do muže, ten na místě zemřel!

V Jablonci nad Nisou muže srazila couvající dodávka, na místě zemřel
V Jablonci nad Nisou muže srazila couvající dodávka, na místě zemřel  (Autor: Policie ČR)
Autor: Kamil Morávek - 
14. října 2026
14:49

V Jablonci nad Nisou došlo v úterý k tragické dopravní nehodě. Na místě stavebních prací řidič s dodávkou nacouval do chodce, zřejmě ho přehlédl. Muže se bohužel nepodařilo zachránit a na místě zemřel.

Do akce v úterý vyjížděli jablonečtí policisté a záchranáři krátce po jedenácté hodině. K nehodě mělo dojít v místech, kde momentálně probíhá stavební rekonstrukce a úsek je proto uzavřen. Po příjezdu na místo zjistili, že kurýr v dodávce při couvání srazil muže, který vyšel zpoza zaparkovaného kamionu. 

Ilustrační foto.
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„Sražený muž při tomto střetu s nákladní dodávkou utrpěl velmi vážná zranění, kterým i přes veškerou snahu záchranářů na místě podlehl,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Kurýrovi na místě provedli dechovou zkoušku, která měla negativní výsledek. Stejně dopadl i test na ostatní omamné a psychotropní látky.

Policie ve spolupráci s kriminalisty případ nadále prošetřuje.

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Policejní auto spadlo z Hlávkova mostu do Vltavy
Zdroj: Facebook

Témata:
nehodasmrtdodávkasmrtelná nehodaJablonec nad Nisou
Kamil Morávek
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