Tragédie v Jablonci nad Nisou: Řidič nacouval do muže, ten na místě zemřel!
V Jablonci nad Nisou došlo v úterý k tragické dopravní nehodě. Na místě stavebních prací řidič s dodávkou nacouval do chodce, zřejmě ho přehlédl. Muže se bohužel nepodařilo zachránit a na místě zemřel.
Do akce v úterý vyjížděli jablonečtí policisté a záchranáři krátce po jedenácté hodině. K nehodě mělo dojít v místech, kde momentálně probíhá stavební rekonstrukce a úsek je proto uzavřen. Po příjezdu na místo zjistili, že kurýr v dodávce při couvání srazil muže, který vyšel zpoza zaparkovaného kamionu.
„Sražený muž při tomto střetu s nákladní dodávkou utrpěl velmi vážná zranění, kterým i přes veškerou snahu záchranářů na místě podlehl,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Kurýrovi na místě provedli dechovou zkoušku, která měla negativní výsledek. Stejně dopadl i test na ostatní omamné a psychotropní látky.
Policie ve spolupráci s kriminalisty případ nadále prošetřuje.
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