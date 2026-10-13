Františka (5) srazilo auto: Rozzuřená rodina se pomstila!
Děsivé drama se odehrálo v osadě Stará Maša na východě Slovenska. Malý František tam skončil pod koly auta a utrpěl několikanásobnou zlomeninu nohy. Když jeho příbuzní zjistili, jak vážně je zraněný, vzali spravedlnost do svých rukou. Vůz řidiče měli rozmlátit sekerou! Muž následně z místa utekl, protože se bál o život.
K vážnému incidentu došlo v krompašské osadě Stará Maša. František (5) si měl hrát s kamarádem, když se najednou nachomýtl do cesty projíždějícímu autu. Co přesně se stalo, zatím není jasné. Svědci a řidič totiž popisují nehodu zcela odlišně.
Odlišný popis událostí
Malý chlapec utrpěl vážná zranění. Záchranáři ho po ošetření převezli do nemocnice v Krompachách. Podle dostupných informací měl několik zlomenin nohy. Jeho stav naštěstí nebyl život ohrožující. V následujících dnech ho měl čekat převoz do nemocnice v Košicích.
Místní obyvatelé tvrdí, že řidič osadou projížděl příliš rychle. Svědek Rastislav H. odhadl jeho rychlost na 60 až 70 kilometrů v hodině. Podle něj řidič nezabrzdil hned a zastavil až o kus dál. „Jel rovně rychlostí 60 nebo 70. Přejel ho a zastavil až tam. Ani nezabrzdil. Vždyť tam nejsou ani stopy po brzdění. Utekl,“ popsal muž svou verzi událostí deníku Plus jeden deň. Řidič Miroslav Macko ale všechno vidí jinak. Tvrdí, že jel rychlostí přibližně 20 až 25 kilometrů v hodině. Chlapec se mu prý vřítil do cesty. „Jel jsem dvacítkou, maximálně pětadvacítkou. Chlapec vyběhl z domu. Hned jsem brzdil. Spadl, ale ne že bych ho nějak srazil nebo do něj narazil,“ hájil se.
Ve jménu pomsty
Jakmile příbuzní zjistili, jak vážně je malý František zraněný, emoce v osadě vzplály. Podle svědka Holuba si měla chlapcova rodina vybít zlost na řidičově autě. „Přišla matka, svlékla ho a viděli jsme, že má nohu zlomenou na čtyři části. Jak jsme to uviděli, dcera vzala sekeru a rozbila mu auto,“ uvedl Holub. V tu chvíli vzal řidič nohy na ramena. Bál se totiž, že na něj rozzuření lidé zaútočí. Někdo nsáledně zavolal policii. Ti nyní vyšetřují jak samotnou nehodu, tak poškození vozidla. Zatím není jasné, kdo za srážku nese odpovědnost. Definitivní závěry má přinést až další vyšetřování.
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