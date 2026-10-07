Sečská přehrada vyplavila mrtvé tělo: Patří pohřešovanému Dominikovi? Mrazivá slova místních
Na hladině Sečské přehrady našel v pátek večer člověk na kanoi tělo mrtvého muže. Jeho totožnost zatím není známá a kriminalisté nařídili soudní pitvu. Nález už vyvolal otázky, zda by nemohlo jít o pohřešovaného Dominika Procházku. Ten před čtyřmi měsíci po dopravní nehodě nedaleko Seče beze stopy zmizel.
Páteční podvečer Sečské přehradě objevil svědek děsivý nález. Kolem šesté hodiny večer projížděl na kanoi poblíž zříceniny hradu Oheb. Na hladině spatřil bezvládné tělo. Muž byl mrtvý už delší dobu a jeho totožnost se zatím nepodařilo zjistit. Kriminalisté proto nařídili soudní pitvu.
Nebezpečné místo!
„Oheb je krásné místo, ale člověk tam musí být opravdu opatrný. Je potřeba dávat pozor, kam člověk šlape. Na některých místech je sice zábradlí, ale i tak se tam dá snadno uklouznout a spadnout,“ popsala Blesku Tereza, která na Seči žije celý život a okolí přehrady dobře zná. Podle ní, navíc nejde o první případ, kdy voda pod Ohebem vydala lidské tělo. „Už se několikrát stalo, že přehrada vyplavila tělo,“ tvrdí.
Na to konto si lidé začali dávat do souvislosti jednu věc. Jen několik kilometrů od místa, kde bylo tělo nalezeno, se před čtyřmi měsíci odehrála nehoda Dominika Procházky (27). Mladík tehdy havaroval mezi Běstvinou a Spačicemi a za dosud nejasných okolností následně zmizel.
Záhadné zmizení
Dominik podle dostupných informací nebyl pod vlivem alkoholu ani drog a při nehodě neutrpěl vážná zranění. Když na místo později dorazila další policejní hlídka, už tam nebyl. V havarovaném autě zůstaly jeho osobní věci včetně mobilního telefonu, peněženky a dokladů. Po mladíkovi tehdy pátraly desítky policistů, psovodi i drony. Bez výsledku. Dominik se od konce května neozval a jeho rodina už měsíce žije v nejistotě. Nyní se proto nabízí otázka, zda nalezené tělo nemůže patřit právě jemu. Policie zatím tuto možnost nepotvrdila.
Tereza pochybuje, že by nalezené tělo mělo patřit právě pohřešovanému Dominikovi. Okolí Ohebu a Sečské přehrady je prý hlavně v sezoně mimořádně frekventované a pohybuje se tam velké množství turistů. „Je to tady opravdu hodně navštěvované místo. Kdyby se tady Dominik pohyboval nebo tu zmizel, myslím, že by si ho někdo všiml. Zvlášť pokud by tu byl delší dobu,“ polemizuje.
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