Romská zábava se zvrtla: Krvavá řež!

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: Štěpánka Grofová - 
10. října 2026
17:35

Romská zábava se ve slovenské Záhorské Vsi změnila v hromadnou potyčku mezi dvěma rodinami. Nejhůře dopadl sedmnáctiletý mladík, jenž utrpěl vážná poranění ruky. Jeho matka tvrdí, že konflikt vyvolaly dlouhodobé spory. Případem se zabývá i policie.

Rodina Terézie (42) vyrazila v sobotu 26. září na taneční zábavu do kulturního domu v Záhorské Vsi nedaleko slovenských hranic s Rakouskem. Společně s manželem, synem Andrejem (17) a dcerou (20) si chtěla užít večer. Domů se však vraceli otřesení a zakrvácení.

Podle matky se na akci sešlo velké množství návštěvníků. Mezi nimi byla také rodina, s níž měli už delší dobu neshody. Napětí nakonec přerostlo v potyčku.

Ilustrační foto
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Plivnutí do obličeje odstartovalo konflikt

Terézia s manželem právě tančili, když k němu podle jejích slov přistoupila osoba z druhé rodiny, plivla mu do obličeje a kopla ho. Během několika okamžiků se do konfliktu zapojili další lidé a na tanečním parketu vypukl chaos.

Do potyčky se připletl také Andrej (17). Při snaze bránit se narazil rukou do skleněných dveří a vážně se pořezal. Rodina se rozhodla z kulturního domu odejít, ani venku však podle matky nenašla klid.

Zraněný mladík silně krvácel, a před budovou dokonce omdlel. Zatímco se ho pracovníci bezpečnostní služby snažili probrat, konflikt znovu propukl. Tentokrát se podle Terézie útočníci vrhli na její dceru. Když jí manžel přispěchal na pomoc, napadli údajně i jeho.

Syna měli bít i na zemi

Přestože měl Andrej vážně pořezanou ruku, pokusil se otce a sestru ochránit. Sám ale skončil na zemi, kde ho podle matky další účastníci potyčky bili. Jeho sestru mezitím měli útočníci zasypávat ranami pěstí.

Situace byla natolik vyhrocená, že se do ní vložili i další návštěvníci zábavy. Několika lidem se podařilo dívku z davu vytáhnout. Terézia je přesvědčená, že jí tím možná zachránili život.

Jakub napadl ostrými zbraněmi několik lidí na polském učilišti, policie ho krátce po činu zadržela.
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Matce se nakonec podařilo dostat z potyčky také Andreje. Rodina ho naložila do auta a odvezla domů, kde se mu snažila zastavit krvácení. Přivolaní záchranáři ho následně transportovali do bratislavské nemocnice na Kramárech.

Matka má strach z dalšího útoku

Od krvavého incidentu uplynuly téměř dva týdny, strach ale Terézii neopouští. Podle jejích slov se synova zranění navíc zkomplikovala infekcí. Největší obavy má z toho, že by se násilí mohlo opakovat.

„Já se o ně bojím každý den, jestli je zase někdo nezbije. Syn se teď ani nemůže bránit, má celou ruku sešitou od prstů až po loket,“ svěřila se slovenskému deníku Nový Čas. Na druhou rodinu po události podala trestní oznámení.

Policie případ vyšetřuje

Slovenská policie potvrdila, že se událostmi v Záhorské Vsi zabývá. Případ řeší policisté spadající pod okresní ředitelství v Malackách.

Mluvčí bratislavské krajské policie Michal Szeiff uvedl, že v současnosti probíhá zkrácené vyšetřování. Policisté zjišťují okolnosti incidentu a provádějí potřebné úkony k jeho objasnění. Zda už byl někdo obviněn, zatím není známo.

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Zdroj: @clarissaworldweb

Témata:
romovéRakouskopolicieslavnostrodinazábavanemocnicemanželéNový ČaskonfliktZáhorská Ves
Štěpánka Grofová
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