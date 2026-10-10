Jakub se na narozeniny vydal do školy po zuby ozbrojený: Zranil několik lidí, měl i bombu!

Jakub napadl ostrými zbraněmi několik lidí na polském učilišti, policie ho krátce po činu zadržela.
Jakub napadl ostrými zbraněmi několik lidí na polském učilišti, policie ho krátce po činu zadržela.  (Autor: Policie Ostrolenka)
Autor: Kamil Morávek - 
10. října 2026
11:53

V polském městě Ostrolenka došlo ve středu ke krvavému útoku na odborném učilišti. Do školy si s sebou žák přinesl několik zbraní a zranil pět studentů a dva učitele. V batohu měl navíc podomácku vyrobenou výbušninu. Tu se naštěstí lidem v budově podařilo včas vyhodit z okna. Mladíka krátce po útoku zadržela policie. Případ vyšetřuje jako pokus o vraždu. Násilní akt měl předem plánovat a provedl ho v den svých narozenin.

Jakub Z. rozpoutal krvavý masakr v budově odborného učiliště ve středu krátce před polednem. Do školy si s sebou vzal mačetu, nůž a sekyru. Těmito zbraněmi napadl a zranil pět studentů a dva učitele.

V batohu navíc měl i podomácku vyrobenou výbušninu. Nechal ho ležet v počítačové učebně a postupně se z něj začal linout dým. Přítomným žákům a učitelům se ho ale naštěstí podařilo vyhodit z okna. Jakub po agresivním činu ze školy utekl na pláž vzdálenou necelých 500 metrů. Po cestě v parku zaútočil na další dva lidi.

Ilustrační foto
Krimi Krvavý útok ve škole v Polsku: Bývalý žák (15) napadl tři lidi, jeden zemřel

Policie ho dopadla v řádu desítek minut. „Měl u sebe nůž. Když ho policisté zatýkali, hodili ho na zem,“ popsal jeden ze svědků reportérovi deníku Fakt. Mladík sám sobě způsobil lehká zranění, nejdříve proto mířil do nemocnice. Podle posledních informací je ve stabilizovaném stavu. Policie krvavý útok vyšetřuje jako pokus o vraždu.

Narozeninový plán

Datum útoku si Jakub nevybral náhodou. Šlo o den jeho narozenin. Před činem navíc posílal zpětně velmi děsivé zprávy. „Měl narozeniny a někomu napsal, že má na ten den speciální plán. Prý tvrdil, že bude slavný,“ uvedl jeden ze studentů učiliště.

Jestli to však bylo hlavním motivem, policisté zatím nevědí. „Zatím vše vyšetřujeme, a není tedy jasné, jaká byla mladíkova motivace. Zatím ještě ani neprošel výslechem,“ upřesnila státní zástupkyně Elżbieta Łukasiewiczová. Jen o den později došlo ve stejném regionu k dalšímu podobnému útoku. Ten měl tentokrát na svědomí patnáctiletý chlapec.

Video se připravuje ...
Útok žáka (13) ve Staškově nepřežila učitelka Božena (†61). Žačka (13) je v kritickém stavu.
Zdroj: TV JOJ

Témata:
útokPolskoútok ve školeostrolenkapoliciezbraňnarozeninybatohoknopokus o vraždu
Kamil Morávek
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Nařčení Gottové a Tolkkiho se nechce věřit: Obrali Zacpalovou o peníze?
Nařčení Gottové a Tolkkiho se nechce věřit: Obrali Zacpalovou o peníze?
Aha!
Svatba po 4 dnech od seznámení i lahvičky s krví: Nejpodivnější páry Hollywoodu, které šokovaly svět
Svatba po 4 dnech od seznámení i lahvičky s krví: Nejpodivnější páry Hollywoodu, které šokovaly svět
Dáma
3 triky na veselé podzimní dýně: Namalujte je s dětmi bez ostrého nože
3 triky na veselé podzimní dýně: Namalujte je s dětmi bez ostrého nože
Maminka
Vypadají luxusně, ale nestojí majlant: 7 podzimních bot, které pozvednou každý outfit
Vypadají luxusně, ale nestojí majlant: 7 podzimních bot, které pozvednou každý outfit
Ženy
Syndrom bílého pláště: Strach může komplikovat vaši diagnózu. Svěřte se lékaři
Syndrom bílého pláště: Strach může komplikovat vaši diagnózu. Svěřte se lékaři
Moje zdraví
Češi se musí připravit na další zdražování. Z Evropy přichází ještě větší hrozba
Češi se musí připravit na další zdražování. Z Evropy přichází ještě větší hrozba
e15
Šmiga chtěl slávisty provokovat: Ale zákeřné to nebylo. Trpišovský na mě byl naštvaný
Šmiga chtěl slávisty provokovat: Ale zákeřné to nebylo. Trpišovský na mě byl naštvaný
iSport
Prezident Pavel napravil chybu. Dorazil k volbám a překazil divadlo nejen Turkovi a Macinkovi
Prezident Pavel napravil chybu. Dorazil k volbám a překazil divadlo nejen Turkovi a Macinkovi
Reflex
S hlavou vzhůru. Ženy, které prošly peklem, aby změnily svět
S hlavou vzhůru. Ženy, které prošly peklem, aby změnily svět
Lidé a země