Jakub se na narozeniny vydal do školy po zuby ozbrojený: Zranil několik lidí, měl i bombu!
V polském městě Ostrolenka došlo ve středu ke krvavému útoku na odborném učilišti. Do školy si s sebou žák přinesl několik zbraní a zranil pět studentů a dva učitele. V batohu měl navíc podomácku vyrobenou výbušninu. Tu se naštěstí lidem v budově podařilo včas vyhodit z okna. Mladíka krátce po útoku zadržela policie. Případ vyšetřuje jako pokus o vraždu. Násilní akt měl předem plánovat a provedl ho v den svých narozenin.
Jakub Z. rozpoutal krvavý masakr v budově odborného učiliště ve středu krátce před polednem. Do školy si s sebou vzal mačetu, nůž a sekyru. Těmito zbraněmi napadl a zranil pět studentů a dva učitele.
V batohu navíc měl i podomácku vyrobenou výbušninu. Nechal ho ležet v počítačové učebně a postupně se z něj začal linout dým. Přítomným žákům a učitelům se ho ale naštěstí podařilo vyhodit z okna. Jakub po agresivním činu ze školy utekl na pláž vzdálenou necelých 500 metrů. Po cestě v parku zaútočil na další dva lidi.
Policie ho dopadla v řádu desítek minut. „Měl u sebe nůž. Když ho policisté zatýkali, hodili ho na zem,“ popsal jeden ze svědků reportérovi deníku Fakt. Mladík sám sobě způsobil lehká zranění, nejdříve proto mířil do nemocnice. Podle posledních informací je ve stabilizovaném stavu. Policie krvavý útok vyšetřuje jako pokus o vraždu.
Narozeninový plán
Datum útoku si Jakub nevybral náhodou. Šlo o den jeho narozenin. Před činem navíc posílal zpětně velmi děsivé zprávy. „Měl narozeniny a někomu napsal, že má na ten den speciální plán. Prý tvrdil, že bude slavný,“ uvedl jeden ze studentů učiliště.
Jestli to však bylo hlavním motivem, policisté zatím nevědí. „Zatím vše vyšetřujeme, a není tedy jasné, jaká byla mladíkova motivace. Zatím ještě ani neprošel výslechem,“ upřesnila státní zástupkyně Elżbieta Łukasiewiczová. Jen o den později došlo ve stejném regionu k dalšímu podobnému útoku. Ten měl tentokrát na svědomí patnáctiletý chlapec.
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