Mrazivé zjištění policistů: Gabrielu zastřelili?! Tisíce fanoušků v slzách

Influencerku Gabrielu podle policistů zastřelili.
Influencerku Gabrielu podle policistů zastřelili.
Influencerku Gabrielu podle policistů zastřelili.
Influencerku Gabrielu podle policistů zastřelili.
Influencerku Gabrielu podle policistů zastřelili.
Autor: Andrea Vídeňská - 
10. října 2026
13:03

Brazilská influencerka Gabriela Evaldt Cardosová (23) zmizela začátkem září ve městě Tramandaí. Policie nyní tvrdí, že má jistotu, že byla v noci svého zmizení zastřelena. Její tělo se ale stále nepodařilo najít. Vyšetřovatelé tvrdí, že znají motiv vraždy.

Známá brazilská influencerka Gabriela Evaldt Cardosová (23) se začátkem září nevrátila domů. Po mladé ženě se okamžitě rozjelo rozsáhlé pátrání. Teď policie přišla s děsivým zjištěním. Podle vyšetřovatelů byla Gabriela v noci, kdy zmizela, zastřelena. Její tělo se ale stále nepodařilo najít.

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Anonymní tip

Gabriela žila v brazilském městě Tramandaí a na Instagramu ji sledovalo zhruba 38 tisíc lidí. Kromě sociálních sítích si přivydělávala jako řidička, informuje deník The Sun. V osudný večer si půjčila bílé auto Volkswagen Golf své matky a vyrazila na cestu. Kolem deváté hodiny večer ji ještě zachytily bezpečnostní kamery, jak sedí za volantem. Pak se po ní slehla zem.

Rodina o ní neměla žádné zprávy a rozjelo se pátrání. Zlom přišel až o deset dní později. Policie dostala anonymní tip na odstavené bílé auto u opuštěného domu. Volkswagen ale vypadal jinak než v době, kdy v něm Gabriela odjela. Chyběly registrační značky, ze zadního okna někdo odstranil samolepky a zmizel také jeden kryt kola. Uvnitř vozu pak kriminalisté narazili na další znepokojivé stopy. Našli tam Gabrielin telefon a také nehet, který poslali na testy DNA. Vyšetřovatelé mezitím začali skládat dohromady střípky posledních hodin jejího života.

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Policie má jasno

Policie tvrdí, že Gabriela byla zavražděna právě v noci svého zmizení. Šéf policie Alexandre Souza byl ještě konkrétnější. „Jsme si naprosto jistí, že byla zastřelena,“ prohlásil. Důležitou stopou se staly také nábojnice. Policisté je objevili při prohledávání okolí, kde se auto nacházelo. Přestože mají podle svých slov jasno v tom, že mladá žena byla zastřelena, tělo stále nemají.

Vyšetřovatelé navíc tvrdí, že už znají motiv brutální vraždy. Zatím ho ale odmítají zveřejnit. Stejně tak neoznámili jména lidí, kteří by mohli být do případu zapojeni. Podle policie by zveřejnění těchto informací mohlo ohrozit další vyšetřování. Tělo mladé ženy se přitom ani po několika týdnech pátrání nepodařilo objevit. Situaci navíc zkomplikoval silný déšť, který znemožnil další nasazení dronů a speciálně vycvičených psů. Policie čeká na výsledky analýzy telefonních dat, záznamů ze sociálních sítí a dalších forenzních testů. Právě ty by mohly pomoci určit, co se s Gabrielou stalo a kam zmizelo její tělo.

Influencerku Gabrielu podle policistů zastřelili.
Influencerku Gabrielu podle policistů zastřelili.
Influencerku Gabrielu podle policistů zastřelili.
Influencerku Gabrielu podle policistů zastřelili.
Influencerku Gabrielu podle policistů zastřelili.

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Zdroj: TV JOJ

Témata:
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Andrea Vídeňská
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