Olovo ve vodě v nemocnici: Rodičky a novorozence museli přestěhovat!
Alarmující nález otřásl nemocnicí v Novém Jičíně. Pravidelné rozbory odhalily nadlimitní množství toxického olova v kohoutkové vodě. Problém se navíc objevil v budově s porodnicí a novorozeneckým oddělením. Vedení nemocnice proto přistoupilo k mimořádným opatřením. Maminky s miminky musely změnit pokoje a nastávající rodičky zamířily do jiné nemocnice.
Nemocnice zakázala konzumaci vody z kohoutků v dotčené budově. Pacienti i zdravotníci dostávají balenou vodu. Vedení zároveň rozhodlo o přemístění maminek a novorozenců do bezpečnějších prostor.
Změna se dotkla také žen s blížícím se termínem porodu. Místo novojičínské porodnice nyní míří do přibližně 20 kilometrů vzdálené nemocnice ve Valašském Meziříčí.
Olovo může poškodit mozek i ledviny
Olovo patří mezi toxické těžké kovy. Při dlouhodobém vystavení může poškozovat nervovou soustavu, ledviny a další orgány. Zvláštní pozornost vyžaduje u těhotných žen a malých dětí, protože může negativně ovlivnit vývoj mozku a nervového systému.
Podle mluvčího Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Aleše Kotrly představuje zvýšený obsah olova v pitné vodě zdravotní riziko.
Přestože nemocnice přistoupila k přísným opatřením, žádné zdravotní komplikace v souvislosti s kontaminovanou vodou zatím neeviduje. Platí to jak pro pacienty, tak pro zaměstnance.
Technici instalují speciální filtry
Na gynekologickém oddělení mezitím technici začali instalovat vodní filtry. Ke každému umyvadlu nebo spotřebiči montují dvojici filtrů. „Opatření byla nastavena preventivně s maximálním důrazem na bezpečnost,“ řekla televizi Nova mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
Nemocnice zároveň zahájila další kontrolní odběry vody a odborné posouzení možných technických řešení. Situaci sledují také hygienici, jejich další postup bude záviset na výsledcích rozborů.
Porodnice se brzy přestěhuje
Změny v provozu by neměly trvat dlouho. Gynekologicko-porodnické oddělení se má během následujících dvou týdnů přesunout do nových prostor v areálu nemocnice.
Zatím není jasné, co zvýšenou koncentraci olova ve vodě způsobilo ani kdy bude možné zákaz pití kohoutkové vody zrušit. O dalším postupu rozhodnou výsledky kontrolních odběrů.
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