Olovo ve vodě v nemocnici: Rodičky a novorozence museli přestěhovat!

Nemocnice Nový Jičín, kde se pan František léčil.
Nemocnice Nový Jičín, kde se pan František léčil.  (Autor: FotoAha!: Karel Janeček)
Autor: Štěpánka Grofová - 
10. října 2026
10:24

Alarmující nález otřásl nemocnicí v Novém Jičíně. Pravidelné rozbory odhalily nadlimitní množství toxického olova v kohoutkové vodě. Problém se navíc objevil v budově s porodnicí a novorozeneckým oddělením. Vedení nemocnice proto přistoupilo k mimořádným opatřením. Maminky s miminky musely změnit pokoje a nastávající rodičky zamířily do jiné nemocnice.

Nemocnice zakázala konzumaci vody z kohoutků v dotčené budově. Pacienti i zdravotníci dostávají balenou vodu. Vedení zároveň rozhodlo o přemístění maminek a novorozenců do bezpečnějších prostor.

Změna se dotkla také žen s blížícím se termínem porodu. Místo novojičínské porodnice nyní míří do přibližně 20 kilometrů vzdálené nemocnice ve Valašském Meziříčí.

Nález novorozence na Semilsku (14. září 2026)
Krimi Šokující slova partnera matky mrtvého miminka v Rovensku: O těhotenství nikdo nevěděl

Olovo může poškodit mozek i ledviny

Olovo patří mezi toxické těžké kovy. Při dlouhodobém vystavení může poškozovat nervovou soustavu, ledviny a další orgány. Zvláštní pozornost vyžaduje u těhotných žen a malých dětí, protože může negativně ovlivnit vývoj mozku a nervového systému.

Podle mluvčího Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Aleše Kotrly představuje zvýšený obsah olova v pitné vodě zdravotní riziko.

Přestože nemocnice přistoupila k přísným opatřením, žádné zdravotní komplikace v souvislosti s kontaminovanou vodou zatím neeviduje. Platí to jak pro pacienty, tak pro zaměstnance.

Technici instalují speciální filtry

Na gynekologickém oddělení mezitím technici začali instalovat vodní filtry. Ke každému umyvadlu nebo spotřebiči montují dvojici filtrů. „Opatření byla nastavena preventivně s maximálním důrazem na bezpečnost,“ řekla televizi Nova mluvčí nemocnice Radka Miloševská.

Nemocnice zároveň zahájila další kontrolní odběry vody a odborné posouzení možných technických řešení. Situaci sledují také hygienici, jejich další postup bude záviset na výsledcích rozborů.

Porodnice se brzy přestěhuje

Změny v provozu by neměly trvat dlouho. Gynekologicko-porodnické oddělení se má během následujících dvou týdnů přesunout do nových prostor v areálu nemocnice.

Zatím není jasné, co zvýšenou koncentraci olova ve vodě způsobilo ani kdy bude možné zákaz pití kohoutkové vody zrušit. O dalším postupu rozhodnou výsledky kontrolních odběrů.

V troskách zřícené budovy v Istanbulu zahynuly děti.
Krimi Sedmipodlažní budova se zřítila: V troskách zemřely děti

Video se připravuje ...
Evakuace ZŠ Marjánka kvůli výhrůžce, 5. března 2026
Zdroj: Blesk.cz - David Malík

Témata:
miminkartuťnovorozencikontaminacerodičkyTV NovaMoravskoslezský krajnemocniceKrajská hygienická stanicepitná vodaNemocnice Nový JičínNemocnice Valašské MeziříčíNový Jičín
Štěpánka Grofová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Nařčení Gottové a Tolkkiho se nechce věřit: Obrali Zacpalovou o peníze?
Nařčení Gottové a Tolkkiho se nechce věřit: Obrali Zacpalovou o peníze?
Aha!
Svatba po 4 dnech od seznámení i lahvičky s krví: Nejpodivnější páry Hollywoodu, které šokovaly svět
Svatba po 4 dnech od seznámení i lahvičky s krví: Nejpodivnější páry Hollywoodu, které šokovaly svět
Dáma
3 triky na veselé podzimní dýně: Namalujte je s dětmi bez ostrého nože
3 triky na veselé podzimní dýně: Namalujte je s dětmi bez ostrého nože
Maminka
Vypadají luxusně, ale nestojí majlant: 7 podzimních bot, které pozvednou každý outfit
Vypadají luxusně, ale nestojí majlant: 7 podzimních bot, které pozvednou každý outfit
Ženy
Syndrom bílého pláště: Strach může komplikovat vaši diagnózu. Svěřte se lékaři
Syndrom bílého pláště: Strach může komplikovat vaši diagnózu. Svěřte se lékaři
Moje zdraví
Trump se dohodl s Putinem. Zradil Ukrajinu kvůli naftě, kritizují demokraté
Trump se dohodl s Putinem. Zradil Ukrajinu kvůli naftě, kritizují demokraté
e15
Tajemno kolem Uchenny: jedenáct měsíců na marodce. Hrozí operace, návrat v nedohlednu
Tajemno kolem Uchenny: jedenáct měsíců na marodce. Hrozí operace, návrat v nedohlednu
iSport
Václav Moravec: Chtěl jsem, aby mě ČT vyhodila. Pak bych ji mohl zažalovat
Václav Moravec: Chtěl jsem, aby mě ČT vyhodila. Pak bych ji mohl zažalovat
Reflex
S hlavou vzhůru. Ženy, které prošly peklem, aby změnily svět
S hlavou vzhůru. Ženy, které prošly peklem, aby změnily svět
Lidé a země