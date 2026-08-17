Zvracení a průjem v Priessnitzových lázních: Přes 100 návštěvníků má zdravotní problémy

Priessnitzovy léčebné lázně
Priessnitzovy léčebné lázně
Jeseníky
Jeseníky
Jeseníky
Autor: ČTK - 
17. srpna 2026
15:55

Celkem 111 případů akutních zažívacích obtíží zaznamenala olomoucká krajská hygienická stanice za uplynulé dny mezi klienty a návštěvníky Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníkách.

Lidé trpěli zejména zvracením, průjmem a bolestmi břicha. Zdroj nákazy zatím zjištěn nebyl, epidemiologické a laboratorní šetření pokračuje, řekla ČTK mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná. Lázně přijaly řadu hygienických opatření, k prevenci nabádají na svých stránkách i své klienty. Na dotaz ČTK se k situaci vedení lázní dosud nevyjádřilo.

Priessnitzovy léčebné lázně
Priessnitzovy léčebné lázně
Jeseníky
Jeseníky
Jeseníky

Témata:
návštěvníkzvracenílázněJeseníkJeseníkyprůjemKrajská hygienická staniceMarkéta KoutnáPriessnitzovy léčebné lázně a.s.

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