Šokující slova partnera matky mrtvého miminka v Rovensku: O těhotenství nikdo nevěděl
V polovině září bylo v kontejneru v Rovensku pod Troskami nalezeno tělíčko novorozence. Policisté od té doby pátrali po jeho matce, kterou nakonec tento týden zadrželi a obvinili z vraždy. Její partner tvrdí, že nikdo z rodiny netušil, že je žena těhotná a z celé nastalé situace jsou v šoku. Přítelkyně prý mohla chtít zakrýt nevěru.
Kriminalisté se případem zabývají od 13. září. Mrtvé novorozeně bylo v kontejneru na tříděný odpad. Koncem září oznámili, že při vyšetřování využijí testy DNA. Matku tento týden policisté dopadli a obvinili z vraždy. Skončila ve vazbě. Zda testy vedly k dopadení matky policie nepotvrdila.
Krátce po ženině zatčení promluvil pro CNN Prima News její partner. Těhotenství prý jeho partnerka skrývala, on ani nikdo jiný z rodiny a okolí o tom nevěděl. „Dokonce když se to dítě v popelnici našlo, tak říkala: ‚Kdo mohl tak hroznou věc udělat?‘“ svěřil se muž.
Doplnil, že podobně v klidu byla i po DNA testu, který podstoupila dobrovolně. Muž si myslí, že jeho partnerka se tak snažila zamaskovat nevěru, jeho totiž dítě prý být nemohlo, protože byl ve výkonu trestu a propuštěn byl teprve před třemi měsíci.
„Ale kdyby něco řekla, třeba rodičům, tak já bych se o to taky postaral, je mi to jedno,“ tvrdil prý reportérovi Primy.
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