Šokující slova partnera matky mrtvého miminka v Rovensku: O těhotenství nikdo nevěděl

Nález novorozence na Semilsku (14. září 2026)
Nález novorozence na Semilsku (14. září 2026)
Nález novorozence na Semilsku (14. září 2026)
Nález novorozence na Semilsku (14. září 2026)
Nález novorozence na Semilsku (14. září 2026)
Autor: Klára Jelínková - 
9. října 2026
11:08

V polovině září bylo v kontejneru v Rovensku pod Troskami nalezeno tělíčko novorozence. Policisté od té doby pátrali po jeho matce, kterou nakonec tento týden  zadrželi a obvinili z vraždy. Její partner tvrdí, že nikdo z rodiny netušil, že je žena těhotná a z celé nastalé situace jsou v šoku. Přítelkyně prý mohla chtít zakrýt nevěru.

Kriminalisté se případem zabývají od 13. září. Mrtvé novorozeně bylo v kontejneru na tříděný odpad. Koncem září oznámili, že při vyšetřování využijí testy DNA. Matku tento týden policisté dopadli a obvinili z vraždy. Skončila ve vazbě. Zda testy vedly k dopadení matky policie nepotvrdila. 

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Krátce po ženině zatčení promluvil pro CNN Prima News její partner. Těhotenství prý jeho partnerka skrývala, on ani nikdo jiný z rodiny a okolí o tom nevěděl. „Dokonce když se to dítě v popelnici našlo, tak říkala: ‚Kdo mohl tak hroznou věc udělat?‘“ svěřil se muž.

Doplnil, že podobně v klidu byla i po DNA testu, který podstoupila dobrovolně. Muž si myslí, že jeho partnerka se tak snažila zamaskovat nevěru, jeho totiž dítě prý být nemohlo, protože byl ve výkonu trestu a propuštěn byl teprve před třemi měsíci.

„Ale kdyby něco řekla, třeba rodičům, tak já bych se o to taky postaral, je mi to jedno,“ tvrdil prý reportérovi Primy. 

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Nález novorozence na Semilsku (14. září 2026)
Nález novorozence na Semilsku (14. září 2026)
Nález novorozence na Semilsku (14. září 2026)
Nález novorozence na Semilsku (14. září 2026)
Nález novorozence na Semilsku (14. září 2026)

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Zdroj: Sociální sítě

Témata:
rodinavraždakontejnernevěratěhotenstvíRovensko pod Troskami
Klára Jelínková
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