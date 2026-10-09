Sedmipodlažní budova se zřítila: V troskách zemřely děti
V tureckém Istanbulu při zřícení prvních tří pater sedmipodlažní budovy ve čtvrtek ráno zahynulo pět lidí, včetně tří dětí. Dalších devět osob bylo z trosek vyproštěno.
Budova nacházející se na východě největšího města v zemi zůstala stát, přičemž její čtyři horní patra leží na troskách prvních tří. Pátrací a záchranné operace skončily po nalezení těla poslední oběti v 6:15 místního času (5:15 SELČ). Mezi mrtvými jsou dvě dívky ve věku pět a deset let a jeden 12letý chlapec. Z bezpečnostních důvodů se z okolních domů evakuovalo 55 lidí.
Částečně zřícená budova byla postavena v roce 1987. Suterén, přízemí a dvě patra byla vybudována v souladu s tehdejšími normami, další patra byla ale přistavěna později. Podle vedoucí obchodu nacházejícího se u vchodu do budovy se na konstrukci od loňského dubna objevovaly stále větší trhliny ve zdech.
V Istanbulu by se podle místních médií mohlo kdykoli zřítit více než 1200 budov kvůli nestandardní výstavbě a použití vadných materiálů. V srpnu se tam zřítila prázdná budova, což se obešlo bez obětí.
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