Sedmipodlažní budova se zřítila: V troskách zemřely děti

V troskách zřícené budovy v Istanbulu zahynuly děti.
V troskách zřícené budovy v Istanbulu zahynuly děti.
V troskách zřícené budovy v Istanbulu zahynuly děti.
V troskách zřícené budovy v Istanbulu zahynuly děti.
Turecký Istanbul
Autor: ČTK - 
9. října 2026
15:38

V tureckém Istanbulu při zřícení prvních tří pater sedmipodlažní budovy ve čtvrtek ráno zahynulo pět lidí, včetně tří dětí. Dalších devět osob bylo z trosek vyproštěno.

Budova nacházející se na východě největšího města v zemi zůstala stát, přičemž její čtyři horní patra leží na troskách prvních tří. Pátrací a záchranné operace skončily po nalezení těla poslední oběti v 6:15 místního času (5:15 SELČ). Mezi mrtvými jsou dvě dívky ve věku pět a deset let a jeden 12letý chlapec. Z bezpečnostních důvodů se z okolních domů evakuovalo 55 lidí.

Částečně zřícená budova byla postavena v roce 1987. Suterén, přízemí a dvě patra byla vybudována v souladu s tehdejšími normami, další patra byla ale přistavěna později. Podle vedoucí obchodu nacházejícího se u vchodu do budovy se na konstrukci od loňského dubna objevovaly stále větší trhliny ve zdech.

V Istanbulu by se podle místních médií mohlo kdykoli zřítit více než 1200 budov kvůli nestandardní výstavbě a použití vadných materiálů. V srpnu se tam zřítila prázdná budova, což se obešlo bez obětí.

Zadržení Čechů v Kambodži.
Krimi V Kambodži zadrželi dva Čechy: Šokující nález v kufrech!

V troskách zřícené budovy v Istanbulu zahynuly děti.
V troskách zřícené budovy v Istanbulu zahynuly děti.
V troskách zřícené budovy v Istanbulu zahynuly děti.
V troskách zřícené budovy v Istanbulu zahynuly děti.
Turecký Istanbul

Témata:
dětipádbudovaTureckoIstanbuloběť
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Gottova milenka Zacpalová o výchově Dominiky: Vyrůstala v chudobě
Gottova milenka Zacpalová o výchově Dominiky: Vyrůstala v chudobě
Aha!
Svatba po 4 dnech od seznámení i lahvičky s krví: Nejpodivnější páry Hollywoodu, které šokovaly svět
Svatba po 4 dnech od seznámení i lahvičky s krví: Nejpodivnější páry Hollywoodu, které šokovaly svět
Dáma
Popelka, Mimoni nebo Star Wars? Vyřezejte letos halloweenskou dýni jako profík. Inspiraci najdete v naší GALERII
Popelka, Mimoni nebo Star Wars? Vyřezejte letos halloweenskou dýni jako profík. Inspiraci najdete v naší GALERII
Maminka
Lekce stylu od vévodkyně Kate: Proč letos vyměnit béžový trenčkot za čokoládový?
Lekce stylu od vévodkyně Kate: Proč letos vyměnit béžový trenčkot za čokoládový?
Ženy
Syndrom bílého pláště: Strach může komplikovat vaši diagnózu. Svěřte se lékaři
Syndrom bílého pláště: Strach může komplikovat vaši diagnózu. Svěřte se lékaři
Moje zdraví
Loupež za 120 milionů. Zloději vykradli slavné vinařství a odvezli 30 tisíc lahví
Loupež za 120 milionů. Zloději vykradli slavné vinařství a odvezli 30 tisíc lahví
e15
Denia? Správný krok! Čecha by nerespektovali, říká Vorlický. Jelínek musí počítat s kritikou
Denia? Správný krok! Čecha by nerespektovali, říká Vorlický. Jelínek musí počítat s kritikou
iSport
Nejistý Babiš kličkuje. Vyhnul se předvolebním debatám, protože tuší, že by v nich propadl
Nejistý Babiš kličkuje. Vyhnul se předvolebním debatám, protože tuší, že by v nich propadl
Reflex
Včelám se na letišti daří. Jejich med získal už podvanácté zlatou medaili
Včelám se na letišti daří. Jejich med získal už podvanácté zlatou medaili
Lidé a země