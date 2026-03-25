Policista vylétl ze silnice a auto nacpal do podchodu pro chodce! Nehodu nenahlásil a odešel
Policisté z Košic řeší případ, který zahrnuje jednoho z jejich kolegů. Příslušník policejní inspekce způsobil závažnou dopravní nehodu, která skončila jeho vozem napasovaným v podchodu pro chodce. Z místa nehody navíc odešel! Podle mluvčí inspekce si muž nejspíš práci příliš dlouho neudrží.
Okolnosti nehody policisté zatím stále vyšetřují, podle předběžných zjištění za ni však nejspíš mohl řidič auta, které skončilo střechou dolů v podchodě. Podle vyšetřovatelů zřejmě nepřizpůsobil rychlost a styl jízdy stavu silnice a vlastním schopnostem. Kvůli tomu sjel z cesty a proletěl zábradlím nad podchodem. Z místa nehody navíc následně odešel a havárii, kterou způsobil, nenahlásil.
Nikdo se naštěstí nezranil. „Stačí sekunda nepozornosti. Přizpůsobte rychlost svým schopnostem, vnímejte silniční situaci a myslete i na chodce. V tom podchodu mohl klidně někdo být,“ varovali slovenští policisté.
Člen policejní inspekce?!
Během vyšetřování vyšel najevo ještě jeden šokující detail. Podle informací deníku Plus Jeden deň by totiž měl být řidič příslušníkem policejní inspekce. Ta se s mužem nemazala a okamžitě, kdy se informace o nehodě dozvěděla, začala konat. „Na základě prvotních informací a po vlastním prověření průběhu vyšetřování začne mužův nadřízený pracovat na propouštěcím řízení,“ potvrdila mluvčí inspekce Andrea Dobiášová.
