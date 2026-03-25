Policista vylétl ze silnice a auto nacpal do podchodu pro chodce! Nehodu nenahlásil a odešel

Člen policejní inspekce skončil za jízdy v podchodu!
Řidič vyletěl z vozovky a vjel do podchodu pro chodce
V tom naštěstí zrovna nikdo nebyl
Autor: kjm - 
25. března 2026
13:12

Policisté z Košic řeší případ, který zahrnuje jednoho z jejich kolegů. Příslušník policejní inspekce způsobil závažnou dopravní nehodu, která skončila jeho vozem napasovaným v podchodu pro chodce. Z místa nehody navíc odešel! Podle mluvčí inspekce si muž nejspíš práci příliš dlouho neudrží.

Okolnosti nehody policisté zatím stále vyšetřují, podle předběžných zjištění za ni však nejspíš mohl řidič auta, které skončilo střechou dolů v podchodě. Podle vyšetřovatelů zřejmě nepřizpůsobil rychlost a styl jízdy stavu silnice a vlastním schopnostem. Kvůli tomu sjel z cesty a proletěl zábradlím nad podchodem. Z místa nehody navíc následně odešel a havárii, kterou způsobil, nenahlásil.

Nikdo se naštěstí nezranil. „Stačí sekunda nepozornosti. Přizpůsobte rychlost svým schopnostem, vnímejte silniční situaci a myslete i na chodce. V tom podchodu mohl klidně někdo být,“ varovali slovenští policisté. 

Člen policejní inspekce?!

Během vyšetřování vyšel najevo ještě jeden šokující detail. Podle informací deníku Plus Jeden deň by totiž měl být řidič příslušníkem policejní inspekce. Ta se s mužem nemazala a okamžitě, kdy se informace o nehodě dozvěděla, začala konat. „Na základě prvotních informací a po vlastním prověření průběhu vyšetřování začne mužův nadřízený pracovat na propouštěcím řízení,“ potvrdila mluvčí inspekce Andrea Dobiášová.

Témata:
policejní inspekcepodchodSlovenskoKošicenehoda
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Nečekaný konec Kloubkové v televizi! Akutní nález na štítné žláze
Nečekaný konec Kloubkové v televizi! Akutní nález na štítné žláze
Aha!
Změna času ze zimního na letní nastane 29. března 2026: Jak působí na naše zdraví?
Změna času ze zimního na letní nastane 29. března 2026: Jak působí na naše zdraví?
Dáma.cz
Záchvaty přicházejí ve spánku: Klára (13) žije s epilepsií. Osvětu šíří fialová tramvaj
Záchvaty přicházejí ve spánku: Klára (13) žije s epilepsií. Osvětu šíří fialová tramvaj
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Moje zdraví
Druhá největší zdravotní pojišťovna mění vedení. Do čela jde Ondřej Felix
Druhá největší zdravotní pojišťovna mění vedení. Do čela jde Ondřej Felix
e15
První reakce Karviné na skandál: klub popřel vinu, tu podle něj nesou jednotlivci
První reakce Karviné na skandál: klub popřel vinu, tu podle něj nesou jednotlivci
iSport
Sto dní vlády: Premiér Babiš nemá koalici pod kontrolou, tragická komunikace, adorace Orbána
Sto dní vlády: Premiér Babiš nemá koalici pod kontrolou, tragická komunikace, adorace Orbána
Reflex
Mughalská kuchyně: pomalá, smyslná a hodná císařů
Mughalská kuchyně: pomalá, smyslná a hodná císařů
Lidé a země