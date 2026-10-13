Neslyšící Ivana utopila své dvě dcerky: Dostala 19 let vězení!

Matka v Bratislavě utopila dcery (†5 a †2) ve vaně a zapálila byt.
Matka v Bratislavě utopila dcery (†5 a †2) ve vaně a zapálila byt.
Matka v Bratislavě utopila dcery (†5 a †2) ve vaně a zapálila byt.
Matka v Bratislavě utopila dcery (†5 a †2) ve vaně a zapálila byt.
Matka v Bratislavě utopila dcery (†5 a †2) ve vaně a zapálila byt.
Autor: ČTK - 
13. října 2026
12:21

Slovenský soud prvního stupně v úterý uložil 19 let vězení matce, která utopila své dvě malé dcery ve vaně a poté byt podpálila. Informovala o tom slovenská média. Rozsudek Specializovaného trestního soudu není pravomocný.

Tragédie se stala loni v srpnu. Záchranáři byli přivoláni k požáru v jednom z bratislavských bytů, kde se jim už nepodařilo zachránit dvě děti. Jejich neslyšící matku policie na místě zadržela a prokuratura později obžalovala.

Soud podle listu Pravda uznal ženu vinnou z úkladné vraždy dvou dcer ve věku dvou a pěti let. Trest by si měla odpykat ve věznici s nejvyšším stupněm ostrahy a soud ji nařídil také ambulantní psychiatrickou léčbu. Obžaloby z obecného ohrožení v souvislosti s požárem bytu ji soud zprostil.

Ivana utopila dvě dcerky, u soudu zazněly šokující maily, kde čin zdůvodňuje
Krimi Ivana utopila malé dcerky (†5 a †2): Šokující maily o podivném chování expartnera

Obžalovaná už během dřívějších výslechů potvrdila, že děti utopila a v bytě založila požár. Soud odmítl návrh obhajoby, aby její klientce mimořádně snížil trest na osm let vězení.

Odvolání vůči rozsudku ohlásila žalobkyně, která žádala trest v délce 22 až 23 let. Obžalovaná si ponechala lhůtu na rozmyšlenou.

V soudním procesu zaznělo, že matka dvou dcer chtěla, aby všechny tři zemřely společně. Byla přesvědčena, že jen tak může děti ochránit před jejich otcem, kterého podezírala ze zneužívání starší dcery. Tvrdila rovněž, že manžel jí fyzicky ubližoval. Ten tato obvinění odmítl.

Neslyšící Ivana obžalovaná ze smrti dvou dcerek
Krimi Neslyšící Ivana utopila dvě malé dcerky (†5, †2): Chtěla se pomstít manželovi?

Matka v Bratislavě utopila dcery (†5 a †2) ve vaně a zapálila byt.
Matka v Bratislavě utopila dcery (†5 a †2) ve vaně a zapálila byt.
Matka v Bratislavě utopila dcery (†5 a †2) ve vaně a zapálila byt.
Matka v Bratislavě utopila dcery (†5 a †2) ve vaně a zapálila byt.
Matka v Bratislavě utopila dcery (†5 a †2) ve vaně a zapálila byt.

Video se připravuje ...
Nikola F. dostala u Krajského soudu v Plzni za pokus vraždy přítele 6 let
Zdroj: Romana Vébrová

Témata:
bratislavarozsudeksoudní procesSlovenskopožárvěznice
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Po smrti Jiřího Štěpničky (†79) vyšlo najevo: Měl utajené sourozence!
Po smrti Jiřího Štěpničky (†79) vyšlo najevo: Měl utajené sourozence!
Aha!
Odložíte ji dnes? Nejslavnější česká prsa, smrtící kostice a šokující fakta o podprsenkách
Odložíte ji dnes? Nejslavnější česká prsa, smrtící kostice a šokující fakta o podprsenkách
Dáma
7 skvělých léčebných účinků cibule: Léčí bradavice i kašel
7 skvělých léčebných účinků cibule: Léčí bradavice i kašel
Maminka
Podzimní bunda, do které se zamilujete: Nahradí šálu a vyseká dokonalou siluetu
Podzimní bunda, do které se zamilujete: Nahradí šálu a vyseká dokonalou siluetu
Ženy
Velký přehled nemocí s vyrážkou u dětí: Jak poznat neštovice, ekzémy i meningitidu
Velký přehled nemocí s vyrážkou u dětí: Jak poznat neštovice, ekzémy i meningitidu
Moje zdraví
Dělení ČEZ může zpomalit dávná kauza za 17 miliard. Firma ale v plánu pokračuje
Dělení ČEZ může zpomalit dávná kauza za 17 miliard. Firma ale v plánu pokračuje
e15
Plzeň cílí do Liberce: boj o Kayonda a mladou kometu, zvítězí (opět) Slavia?
Plzeň cílí do Liberce: boj o Kayonda a mladou kometu, zvítězí (opět) Slavia?
iSport
Vladimír Mertlík: Babišovo povolební kňučení aneb Šéf ANO po propadu přešel na komoušskou rétoriku
Vladimír Mertlík: Babišovo povolební kňučení aneb Šéf ANO po propadu přešel na komoušskou rétoriku
Reflex
Lukáš Hodis: Slon je jako zahradník džungle. Kdyby zmizel, dopadlo by to na celou planetu
Lukáš Hodis: Slon je jako zahradník džungle. Kdyby zmizel, dopadlo by to na celou planetu
Lidé a země