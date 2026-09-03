Ivana utopila malé dcerky (†5 a †2): Šokující maily o podivném chování expartnera

Ivana utopila dvě dcerky, u soudu zazněly šokující maily, kde čin zdůvodňuje
Ivana utopila dvě dcerky, u soudu zazněly šokující maily, kde čin zdůvodňuje
Ivana u soudu, podle mailů ji partner podváděl a nestaral se o dcery
Ivana u soudu, podle mailů ji partner podváděl a nestaral se o dcery
Měl se také dopouštět nevhodného chování vůči dívkám, to však muž popírá
Autor: Kamil Morávek - 
3. září 2026
14:00

V srpnu minulého roku došlo v bratislavské městské části Ružinov k nesmírně tragické události. Neslyšící matka Ivana ve vaně utopila dvě malinké dcery Melanii (†5) a Belu (†2). Následně zapálila byt. To vše zřejmě jen kvůli pomstě manželovi za údajnou nevěru. U soudu ve čtvrtek zazněly šokující maily, které žena posílala před příšerným činem.

V mailech si Ivana stěžovala na manžela, který ji údajně podváděl a o dcerky se nestaral. Popisuje v nich vše od seznámení až po bod, ve kterém se rozhodla mstít. Uváděla v nich také, že se starší dcera partnera bála a Ivana chtěla přijít na to proč. „Manžel Melanii tajně masíroval záda a pozadí,“ napsala v mailu podle serveru Tvnoviny.sk.

To se podle ní opakovalo hned několikrát a došlo prý i k něčemu mnohem horšímu. „Skoro jsem měla infarkt. Vyfotil její holý zadek a poslal ho kamarádovi,“ psala Ivana. Jednou ho při podobných aktivitách prý i sledovala webkamerou, nepořídila však žádný záznam a důkaz proto nemá.

Matka v Bratislavě utopila dcery (†5 a †2) ve vaně a zapálila byt.
Detaily hrůzy v Ružinově: Matka chtěla dcery (†2, †5) zabít fénem, pak je utopila

„Bylo pro ní důležité, aby se na světlo dostalo to, co skutku předcházelo a co bylo jeho přesnou příčinou,“ uvedla obhájkyně Ivany Denisa Hostačná. Bývalý partner veškerá nařčení vehementně odmítá. „I když se obžalovaná může bránit jakkoliv, nesmí nikoho křivě ani lživě obvinit,“ uvedl jeho zástupce Michal Bezák. 

Melanie a Bela zemřely 19. srpna loňského roku. Do bytu v Ružinově nejprve vyjížděli hasiči potom, co si sousedka všimla kouře. Na místě následně objevili dvě tělíčka bez známek života. Policie brzy na to zadržela matku Ivanu, která se přiznala, že děti utopila a požár v bytě založila sama. Poté se vydala do baru. 

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Policie dopadla muže podezřelého z vraždy z roku 2010, k níž došlo v Karlíně.
Zdroj: Policie ČR

Ivana utopila dvě dcerky, u soudu zazněly šokující maily, kde čin zdůvodňuje
Ivana utopila dvě dcerky, u soudu zazněly šokující maily, kde čin zdůvodňuje
Ivana u soudu, podle mailů ji partner podváděl a nestaral se o dcery
Ivana u soudu, podle mailů ji partner podváděl a nestaral se o dcery
Měl se také dopouštět nevhodného chování vůči dívkám, to však muž popírá

Témata:
smrtbratislavautopenísmrt dítěteSlovenskoměstská částmanželévanaRužinov
Kamil Morávek
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