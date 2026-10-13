Zběsilá honička celníků v Liberci: Řidič „zapomněl“ nastoupit do vězení, neměl řidičák a byl zdrogovaný

Zběsilá honička celní správy v Liberci
Zběsilá honička celní správy v Liberci
Zběsilá honička celní správy v Liberci
Zběsilá honička celní správy v Liberci
Zběsilá honička celní správy v Liberci
Autor: Klára Jelínková - 
13. října 2026
10:56

Celní správa z Liberce má za sebou divokou honičku s řidičem. Ten nereagoval na výzvy k zastavení a začal před hlídkou ujíždět. Místy jel rychlostí až 175 km/h a riskantní jízdou ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Po dopadení se ukázalo, že měl v den, kdy k honičce došlo nastoupit do vězení a navíc ani není držitelem platného řidičského průkazu.

Hlídka mobilního dohledu se pokusila nebezpečného řidiče nejprve zastavit pomocí standardní výzvy „STOP“. Na tu však řidič reagoval tím, že začal ujíždět. „Během následného pronásledování se dopouštěl riskantní jízdy, opakovaně bezprostředně ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu a vytvářel vysoce nebezpečné dopravní situace,“ uvedl mluvčí celní správy Jan Moc s tím, že místy řidič jel i rychlostí 175 km/h. 

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Zběsilá honička celní správy v Liberce
Zdroj: Celní správa

Divoká honička skončila po deseti minutách, kdy řidič v Liberci vjel do slepé uličky a prorazil si přední pneumatiku. Policisté museli využít hrozbu namířenou zbraní, aby tři cestující opustili vozidlo. Všichni skončili v poutech. Všichni, včetně řidiče měli pozitivní test na omamné a psychotropní látky, řidič měl navíc blokaci na všech typech řidičských oprávnění a v den, kdy k honičce došlo, měl nastoupit do výkonu trestu.

„Při kontrole osob a následné prohlídce vozidla nalezli celníci dva průhledné sáčky s bílou krystalickou látkou a jeden sáček obsahující zelenou sušinu,“ dodal mluvčí s tím, že si případ převzala Policie ČR.

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Zběsilá honička celní správy v Liberci
Zběsilá honička celní správy v Liberci
Zběsilá honička celní správy v Liberci
Zběsilá honička celní správy v Liberci
Zběsilá honička celní správy v Liberci

Témata:
Policie České republikyLiberecřidičský průkazCelní správa České republikyvěznicesilniční provoz
Klára Jelínková
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