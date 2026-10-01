Vražda těhotné Karin (†20) u soudu: Rozzuřená rodina kritizuje znalce
Proces s Jozefem, který čelí obžalobě z vraždy těhotné Karin a postřelení jejího partnera Martina, pokračoval u soudu v Trenčíně. Jednání provázely vyostřené emoce. Rodina zavražděné se tvrdě pustila do znalce. Jeho posudek přitom může ovlivnit výši trestu. Blízcí oběti žádají nejvyšší trest.
U soudu v Trenčíně bylo v pondělí pořádně dusno. Proces s Jozefem (21), který čelí obžalobě z vraždy těhotné Karin (†20), se znovu rozjel a tentokrát se v jednací síni strhlo pořádné drama. Zdrcená rodina mladé ženy se pustila do znalce a nebrala si servítky. Jeho posudek může hrát důležitou roli v celém případu.
Útoky na znalce
Jozef přišel do soudní síně a mlčky usedl vedle obhájce. Pak přišel na řadu psycholog Dušan Kešický. A právě jeho výslech vyostřil atmosféru. Karininy blízcí neskrývali rozhořčení nad tím, jak znalec odpovídal na otázky. Karinin partner Martin neudržel emoce na uzdě a znalce obvinil z toho, že se odpovědím vyhýbá. „Od začátku výslechu znalec na jedinou otázku neodpověděl přímo a jeho odpovědi jsou zbytečně vyhýbavé,“ cituje Martina deník Plus jeden deň.
Ještě ostřejší byl Karinin otec. Psychologův způsob vystupování mu očividně vadil natolik, že se do něj pustil přímo během jednání. „Sedíte v hospodě, když se tak opíráte?“ vyštěkl. Dramata se dál vyostřovala a nakonec musel zasáhnout soudce a hádku ukončit. Řekl, že posudek je podle soudu možné řádně prověřit a splňuje všechny zákonné podmínky. Kešický si navíc za svou prací pevně stojí. Připustil, že rodina s jeho posudkem nemusí souhlasit. „Vždy to dělám tak, abych se mohl s čistým svědomím každému podívat do očí. Jinak bych tu nebyl,“ prohlásil znalec.
Slova psychiatra
Partner zavražděné Karin, nechápal, proč znalec odmítá podrobně odpovídat na stovky odborných otázek, které si rodina připravila. „To, co tady bylo prezentováno... to je prostě groteska,“ shrnul soudní stání. Pak už emoce rodiny vybuchly naplno. Nakonec zazněl výkřik, který připomněl samotný okamžik tragédie: „Díval se na ni, jak ji střílel!“ Situace zašla tak daleko, že předseda senátu musel rodinu důrazně varovat, že pokud budou pokračovat, nechá je z jednací síně vyvést.
Podle psychiatra Ivana Andrého se u Jozefa projevovala autistická porucha osobnosti, zvýšená impulzivita a obsedantně-kompulzivní příznaky. Zmínil také lehkou mozkovou dysfunkci a drobná poškození mozku. Znalec zároveň uvedl, že podle jeho názoru Jozef útok dlouho dopředu neplánoval. V době činu měl podle Andrého výrazně sníženou schopnost rozpoznat a ovládat své jednání. Proto doporučil ústavní psychiatrickou léčbu.
Co se stalo?
Byla sobota 30. srpna 2025, když podle obžaloby Jozef přijel na kole k domu v Partizánském a rozpoutal krveprolití. Těhotnou Karin (†20) měl čtyřikrát střelit do zad a poté namířit zbraň i proti jejímu partnerovi Martinovi (38). Mladá žena svým zraněním na místě podlehla a těžce zraněného muže musel do nemocnice odvézt vrtulník. Jozefovi nyní hrozí 20 až 25 let za mřížemi, nebo doživotí. Soud se k případu znovu vrátí 20. listopadu.
Vsechmy tyhle radoby znalce poslat zametat chodniky!!! Tady borec u nas znasilni dite a dostane podminku! Poslat zametat soudce a vsechny politiky!!!! Co je to za cim dal vetsi bordel a nespravedlnost!