Mladík se přiznal k vraždě Míši (†17): Maminka se zhroutila na pohřbu!

Zavražděná Míša (†17)
Zavražděná Míša (†17)
Michaela (†17) odešla v pyžamu, pak ji našli mrtvou na sídlišti.
Pohřeb zavražděné Míši (†17)
Pohřeb zavražděné Míši (†17)
Autor: Nicole Vášová - 
21. srpna 2026
12:52

Míša minulý týden odešla uprostřed noci, z domu v slovenské obci Stará Ľubovňa. Na sobě měla jenom pyžamo. Další den její tělo našli nedaleko obydlí. Policie potvrdila, že byla dívka zavražděna, a později obvinila Jozefa, který měl mít k zesnulé blízký vztah. O pár dní později se konal pohřeb a Jozef se k hrůznému činu přiznal. Rodina je sklíčená.

Míša (†17) odešla v sobotu 15. srpna ve slovenské obci Stará Ľubovňa uprostřed noci z domova pouze v pyžamu. Nikomu nic neřekla. V neděli ráno rodina kontaktovala policii, která neprodleně zahájila intenzivní pátrání. O další den později našla tělo zesnulé dívky zaházené listím, jen pár set metrů od domova. Rodina ji poznala podle oblečení. Policie potvrdila, že byla zavražděna.

Kriminalisté na základě důkazů z bezcitného činu obvinili Jozefa (20), jenž měl mít s Míšou blízký vztah. „Byl to zlý člověk. Z osady. Vůbec si jí nevážil. Minulý rok jí ukradl drahý zlatý řetízek a agresivně se projevoval na veřejnosti. Jednou ji dokonce tahal z autobusu za vlasy. Řidič na něj chtěl tehdy zavolat policii,“ popsal pro deník Nový Čas Míši bratranec.

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Názor rodiny na Jozefa potvrdila i matka zesnulé dívky. „Ukradl jí řetízek za 700 euro (v přepočtu asi 17 tisíc korun, pozn. red.). Stále ji obtěžoval, vyhrožoval a byl na ni agresivní,“ vylíčila pro server Plus Jeden Deň.

Míšin pohřeb proběhl ve čtvrtek 20. srpna ve 13:00 v kostele sv. Mikuláše ve Staré Ľubovni. Babička Margita jen těžko snášela pohled na rakev milované vnučky. Maminku museli při příchodu podpírat. Při pohledu na rakev plakala, křičela a bolestivě řvala. Podlamovala se jí kolena a ztrácela vědomí, proto museli přítomní přivolat na pomoc záchranáře.

Ve stejnou dobu probíhal soud. Jozef po vraždě sám došel na policii a nechal se zatknout. K chladnokrevnému činu se přiznal. V době pohřbu soud rozhodl o jeho vzetí do vazby. V případě prokázání viny hrozí mladíkovi až 20 let pobytu za mřížemi, informovala TV Markíza.

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Zdroj: Policie ČR
Zavražděná Míša (†17)
Zavražděná Míša (†17)
Michaela (†17) odešla v pyžamu, pak ji našli mrtvou na sídlišti.
Pohřeb zavražděné Míši (†17)
Pohřeb zavražděné Míši (†17)

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Nicole Vášová
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Elena Ištvánová ( 21. srpna 2026 13:26 )

Je to hrozná tragédia, krásne mladé dievča malo život pred sebou a chudera mama prišla o jediné dieťa. Moc síl jej prajem v tejto ťažkej životnej situácii.

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