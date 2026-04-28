Pohřebáci o možném pohřbení zaživa na Slovensku: Za »sténání« v rakvi mohl rituál?
Obce Bijacovce na Slovensku se v posledních dnech stala středem pozornosti kvůli případu možného pohřbení zaživa. Pozůstalí z hrobu zemřelého údajně slyšeli klepání a hlas. K případu se vyjádřil známý lékař i zasahující pracovníci pohřební služby. Podle nich za záhadné zvuky mohlo něco úplně jiného.
Táta (†60) z obce Bijacovce zemřel na následky amputace nohy už před několika týdny. I tak se z hrobu údajně začaly ozývat zvuky a bouchání. Na místo vyrazila jednotka policistů a hasičů. Zprvu skeptičtí policisté začali brát situaci rychle vážně. Zvuky totiž údajně slyšeli i oni. Po několika dalších hodinách došlo k otevření hrobu. Uvnitř nalezli zmodralé tělo mrtvého muže. Kdy a za jakých okolností muž skutečně zemřel, objasní až plánovaná pitva.
Špatný výklad zvuků?
K případu se pro deník Plus Jeden deň vyjádřil předseda Slovenské asociace pohřebních a kremačních služeb Ladislav Stríž. „V dnešní přetechnizované době, s využitím moderních diagnostických postupů, je takový scénář prakticky nemožný,“ uvedl Stríž v souvislosti s možným pohřbením zaživa.
Odborník dále poukázal na to, že za celý incident mohou zřejmě dva faktory. „Z praxe vyplývá, že v dotčených komunitách (v tomto případě romové, pozn. red.) hrají významnou roli silné emoce doprovázející pohřební obřady,“ uvedl. V komunitě jsou tradiční rituály zcela přirozené. „Právě kombinace emocionálního vypětí a okolností mohla vést k nesprávné interpretaci zvuků v okolí hrobky,“ dodal Stříž nakonec s tím, že záhadné zvuky mohly snadno vzniknout při manipulaci s náhrobním kamenem.
S tvrzením Ladislava Stríže souhlasí i jednatel pohřební služby, která na místě události zasahovala. „Moderní medicína, legislativa a postupy pohřebních služeb poskytují vícenásobné jistoty, které prakticky vylučují možnost pohřbení živé osoby,“ uvedl jednatel Rastislav Pažin.
Nepovedená sranda?
Za vysoce nepravděpodobné považuje pohřbení zaživa také lékař z povážskobystrické nemocnice Milan Kulkovský. „Podle zveřejněných informací byl pohřben více než dva týdny a tělo bylo v nezměněné poloze. Co víc, přes procesy, které po úmrtí v nemocnici probíhají, by se živý na pohřeb nedostal,“ řekl pro již zmíněný slovenský deník. Podle Kulkovského je klidně možné, že si z pozůstalých chtěl někdo utrousit srandu. „Pokud (policisté) skutečně něco slyšeli, policie by měla pořádně prohledat hrob, zda v něm někdo úmyslně nenechal něco, co v rakvi vydávalo zvuk,“ dodal nakonec.
Případem se dále zabývá policie. „Přijali jsme trestní oznámení a případ dále prověřujeme,“ sdělila mluvčí prešovské policie Jana Ligdayová.