Agresor v Českých Budějovicích zabil ženu: Mámu ubodal před očima jejich dětí!

Žena zemřela po útoku v Českých Budějovicích přímo před zraky dětí
Žena zemřela po útoku v Českých Budějovicích přímo před zraky dětí
Místo vraždy v Českých Budějovicích
Místo vraždy v Českých Budějovicích
Místo vraždy v Českých Budějovicích
Autor: Kamil Morávek - 
19. srpna 2026
09:38

Na cyklostezce v Českých Budějovicích došlo v neděli odpoledne k brutálnímu útoku, který nakonec nepřežila napadená žena. Útočníkem byl její bývalý partner. Ten měl jednat ze žárlivosti. Smutné je na celém hrůzném případu i to, že k vražednému útoku došlo přímo před zraky jejich dětí.

Obětí šedesátiletého agresora se stala jeho o dvacet let mladší expartnerka. Útok provedl nožem a důvodem by zřejmě měla být žárlivost z toho, že si žena našla jiného přítele. Na ženu zaútočil na cyklostezce. Ani navzdory snaze přivolaných policistů se oběť bohužel nepodařilo zachránit a na místě zemřela. 

 

Útočník si vyslechl obvinění z vraždy a hrozí mu až osmnáct let vězení. Podle informací CNN Prima News má však celý případ ještě jeden velmi smutný rozměr. K hrůznému činu zřejmě došlo přímo před zraky čtyř dětí páru. Ty tak musely na vlastní oči sledovat, jak jejich otec vraždí jejich matku.

„Jel jsem zrovna na kole a slyšel jsem výstřel a hned tam bylo asi šest policejních aut a týpek na zemi a malá holčička tam brečela,“ popsal svědek události.

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Žena zemřela po útoku v Českých Budějovicích. Policie zadržela muže.
Zdroj: X/@PolicieCZ

Žena zemřela po útoku v Českých Budějovicích přímo před zraky dětí
Žena zemřela po útoku v Českých Budějovicích přímo před zraky dětí
Místo vraždy v Českých Budějovicích
Místo vraždy v Českých Budějovicích
Místo vraždy v Českých Budějovicích

Témata:
dětismrtvraždažárlivostcyklostezkaČeské Budějovice
Kamil Morávek
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Uživatel_6331752 ( 19. srpna 2026 10:00 )

No jasně. Prý, údajně, anonymní svědek. Policie nic takového neřekla, jen že jde o vraždu. Zase si vymýšlíte…

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