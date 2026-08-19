Agresor v Českých Budějovicích zabil ženu: Mámu ubodal před očima jejich dětí!
Na cyklostezce v Českých Budějovicích došlo v neděli odpoledne k brutálnímu útoku, který nakonec nepřežila napadená žena. Útočníkem byl její bývalý partner. Ten měl jednat ze žárlivosti. Smutné je na celém hrůzném případu i to, že k vražednému útoku došlo přímo před zraky jejich dětí.
Obětí šedesátiletého agresora se stala jeho o dvacet let mladší expartnerka. Útok provedl nožem a důvodem by zřejmě měla být žárlivost z toho, že si žena našla jiného přítele. Na ženu zaútočil na cyklostezce. Ani navzdory snaze přivolaných policistů se oběť bohužel nepodařilo zachránit a na místě zemřela.
Útočník si vyslechl obvinění z vraždy a hrozí mu až osmnáct let vězení. Podle informací CNN Prima News má však celý případ ještě jeden velmi smutný rozměr. K hrůznému činu zřejmě došlo přímo před zraky čtyř dětí páru. Ty tak musely na vlastní oči sledovat, jak jejich otec vraždí jejich matku.
„Jel jsem zrovna na kole a slyšel jsem výstřel a hned tam bylo asi šest policejních aut a týpek na zemi a malá holčička tam brečela,“ popsal svědek události.
No jasně. Prý, údajně, anonymní svědek. Policie nic takového neřekla, jen že jde o vraždu. Zase si vymýšlíte…