Záchrana holčičky z doutnajícího auta u Olší: Krvácela a nemohla dýchat
Trojice policistů prováděla 9. listopadu rutinní eskortu osoby zadržené ve Středočeském kraji. Převáželi ji do Jihlavy. Po cestě však byli svědky dopravní nehody. Neváhali a na místě začali pomáhat. Zachránili tak malou dívenku, která při nehodě utrpěla zranění. Krvácela a nemohla pořádně dýchat!
Měl to být obyčejný převoz zadrženého ze Středočeského kraje do Jihlavy. Doprovod zatčené osobě dělala trojice policistů tvořená podpraporčíky Filipem Milfajtem a Radimem Macků spolu s nadstrážmistryní Kateřinou Suchou. Během cesty však příslušníci na křižovatce u obce Olší směrem na Tábor projížděli kolem dopravní nehody. Jako správní policisté nemohli událost ignorovat a bez váhání se vydali na pomoc.
Podpraporčíci Milfajt a Macků vyrazili do akce, zatímco nadstrážmistryně Suchá zůstala hlídat zadrženého. Na místě zjistili, že účastnicí nehody je i maminka s malou dcerou, kterou zrovna vynášela z auta za pomoci přítomné zdravotní sestry. „Dívenka byla ve vážném stavu a krvácela z úst, byla apatická a lapala po dechu,“ popsala dramatickou situaci policejní mluvčí Dana Čírtková. Spolu se zdravotnicí se jim podařilo malou slečnu obrátit na bok a uvolnit jí dýchací cesty. Následně ji zabalili do izotermické fólie a odnesli do autobusu, aby neprochladla. Až do příjezdu záchranářů se o ni starala maminka.
Tím však záchranné práce neskončily. „V osobním vozidle se na místě spolujezdce nacházel muž, který zůstal uvnitř zaklíněný a nebyl schopen se sám dostat ven. Stěžoval si na bolesti zad, klíční kosti a nohou,“ uvedla mluvčí. Policisté s pomocí řidiče kamionu místo nehody zajistili a následně u auta vylomili dveře. Když vyloučili nebezpečí masivního krvácení, muže vyprostili a také zabalili do izotermické fólie. Až do příjezdu záchranky u něj zůstali a kontrolovali jeho stav. V neposlední řadě po příjezdu záchranářů pomohli nezletilému chlapci, který jel v autobuse. Nejevil sice známky zranění, po nehodě byl však zjevně v šoku.
Pohotovou rekaci policistů ocenil ředitel Krajského ředitelství kraje Vysočina Miloš Trojánek. „Chtěl bych vyzdvihnout, že jste tento náročný zákrok zvládli skvěle, protože jste museli především zajistit všechna bezpečnostní opatření, která souvisela s eskortou zadržené osoby,“ uvedl. „A při plnění tohoto úkolu se ještě dokázat plně soustředit na poskytnutí profesionální první pomocí u tak závažné dopravní nehody, kde je navíc vážně zraněné malé dítě, jen dokazuje, že jste velmi zkušení policisté,“ uzavřel.
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