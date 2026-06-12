Kramný chce ven z basy: Upsal bych se čertu!

Petr Kramný znovu žádá o obnovu procesu.
Petr Kramný znovu žádá o obnovu procesu.
Monika a Klárka
Petr Kramný během jednoho z prvních rozhovorů, který médiím poskytl před 11 lety v Egyptě.
Petr Kramný před soudem.
Autor: Kamil Morávek - 
12. června 2026
13:38

Případ Petra Kramného patří k těm nejznámějším v naší moderní historii. Podle soudu zavraždil na dovolené v Egyptě manželku a dceru, za což dostal trest odnětí svobody v délce 28 let. Sám Kramný však trvá na své nevině. I přes nesouhlas právníků hodlá zažádat o obnovu procesu.

Petr Kramný se domnívá, že se v jeho případu objevily nové skutečnosti, které by mohly celý proces ještě zvrátit. Podle advokátky Jany Barvíkové ve vězení v karvinské věznici nechce strávit už ani den. „Řekl, že se upíše klidně i čertu, kdyby mu pomohl na svobodu,“ uvedla pro web Seznam zprávy.

Vůči jeho nadějím na obnovu procesu je však právnička skeptická. V návrhu, který předložil soudu, se podle nich dostatečné důkazy pro změnu rozsudku neobjevují. Jedním z jeho argumentů například je, že českobudějovická nemocnice, která vypracovala pro něj negativní revizní posudek, k tomu prý neměla patřičné oprávnění.

„Ve světle ostatních důkazů vyvstávají extrémní pochybnosti o příčině smrti, pachateli a zda vůbec šlo o vraždu, obviněný navrhuje, aby povolil obnovu řízení,“ uvádí Kramný mimo jiné v návrhu. Také již v minulosti předložil posudky, podle kterých byla určená příčina smrti elektrickým proudem chybná. Podle jeho tvrzení se takové stopy na tělech objevily až při přesunu do Česka.

Případ Kramný se píše od roku 2013. Těla jeho ženy a dcery se našla v hotelovém pokoji v egyptské Hurghadě, kde byla rodina na dovolené. Kramný původně tvrdil, že těla nalezl v noci po dni, kdy jim všem třem bylo špatně. Pitva však ukázala, že ženy musely být mrtvé už minimálně o deset hodin dříve. 

Český soud Kramného pravomocně odsoudil v roce 2015 a poslal na 28 let za mříže za dvojnásobnou vraždu. 

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Petr Kramný znovu žádá o obnovu procesu.
Petr Kramný znovu žádá o obnovu procesu.
Monika a Klárka
Petr Kramný během jednoho z prvních rozhovorů, který médiím poskytl před 11 lety v Egyptě.
Petr Kramný před soudem.

Témata:
smrtvraždasmrt dítěteČeskoEgyptradaPetr KramnýNemocnice České BudějoviceHurghada
Kamil Morávek
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Karel Salaj ( 12. června 2026 16:49 )

Kramný nemá nikoho vlivného,aby mu pomohl, soudy mají viníka a tim je to pro ně vyřešené...

Sapho ( 12. června 2026 16:36 )

Doživotí je málo... a na ty Šalamouny v čele s tím vyšinutým Bokem hoďte síť.

J H ( 12. června 2026 15:59 )

chudák vrah

J H ( 12. června 2026 15:59 )

ano, úkladní, psychopatičtí vrazi chtějí z basy… nemají totiž svědomí … jako parchant Kramný

marek vykydal ( 12. června 2026 15:39 )

určitě ho naši soudci poškodili. bylo a je spousta odborníků a pravniků proti rozsudku.

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